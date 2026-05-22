Prisión preventiva para exministro de Energía investigado por corrupción en Ecuador

Quito, 22 may (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para el exministro de Energía Antonio Goncalves, en el marco de una investigación relacionada con un caso de presunta malversación de fondos públicos en contratos para generación eléctrica, firmados en el Gobierno del presidente, Daniel Noboa, durante la crisis energética.

"Luego de haber analizado los elementos de convicción presentados por Fiscalía, Juez dicta prisión preventiva para 19 de los 21 procesados por presunto peculado", señaló el Ministerio Público.

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Además, añadió que, uno de los procesados deberá cumplir arresto domiciliario y otro, presentaciones periódicas en el marco del caso denominado 'Apagón'.

El jueves, en una carta pública al país difundida en sus redes sociales, el presidente Noboa se refirió, entre otros temas, al caso.

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"Que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar", señaló el gobernante.

El inicio de la investigación se hizo público en julio pasado, después de que el entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaba indagando en los procesos de contratación de la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) realizados durante la emergencia eléctrica declarada en 2024.

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"Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir puerta de esa transparencia", señaló entonces el funcionario, quien estuvo encargado del Ministerio de Energía y Minas entre abril y julio de 2024.

Días antes, la Contraloría había determinado que los contratos firmados durante la emergencia energética declarada por el Gobierno causaron un perjuicio económico al Estado de unos 140 millones de dólares.

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Dichos contratos fueron adjudicados por Celec a las empresas Progen, con sede en Estados Unidos, y Austral Technical Management, con sede en Uruguay.

La primera compañía fue contratada para instalar dos plantas termoeléctricas en las provincias de Guayas y Los Ríos y la segunda, en la provincia de Esmeraldas.

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El Gobierno terminó los contratos por una serie de incumplimientos e irregularidades detectadas, pero ya había realizado millonarios pagos.

Ecuador sufrió una fuerte crisis energética que provocó varios racionamientos de electricidad a finales de 2024 a causa, entre otros factores, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales centrales hidroeléctricas.

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Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados diarios que, en sus momentos más críticos, llegaron a catorce horas diarias.

El país andino tiene una matriz eléctrica compuesta en más de un 70 % de energía hidroeléctrica. EFE

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