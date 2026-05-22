El argentino Pizarro dice que la autocrítica fortaleció a Tigres para la final de Concacaf

Monterrey (México), 22 may (EFE).- El argentino Guido Pizarro, entrenador de los Tigres UANL, afirmó este viernes que la autocrítica por la manera en la que fueron eliminados en la liga ha fortalecido a su equipo de cara a la final ante el Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"El último partido de la eliminación en la liga nos dejó una fuerte autocrítica para esta final. Hoy sabemos hacia dónde vamos y lo que debemos hacer. Veo mucha hambre e identidad para luchar por el título", aseveró el estratega respecto a la eliminación que tuvieron en los cuartos de final del Clausura ante el Guadalajara hace un par de semanas.

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Pizarro habló en conferencia de prensa en la concentración de su equipo para el juego por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf en el que visitarán al Toluca el próximo 30 de mayo.

"Esta final es una gran oportunidad, es un juego distinto a la final de liga del año pasado. Hoy, estamos muy convencidos de ir a buscar el título de la Concacaf. Espero aportar mi granito de arena para que este equipo siga creciendo y cosechando campeonatos", apuntó el técnico.

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El nacido en Buenos Aires destacó las virtudes del Toluca, equipo que dominó la liga local con un bicampeonato en el 2025.

En especial reconoció el trabajo que su compatriota Antonio Mohamed ha realizado en el banquillo de los rojos.

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"Mohamed es un gran entrenador, los números así lo demuestran. Ahora nos encontramos en otra final. Su equipo ha hecho muy bien las cosas, ha ganado títulos, pero la preocupación debe ser por nuestro desempeño para poder ganar", puntualizó.

Los Tigres, el equipo más ganador del fútbol mexicano desde el 2010, buscarán ante los 'Diablos Rojos' su segundo título de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Los felinos enfrentarán su quinta final de la zona. Fueron campeones en la edición 2020, y quedaron subcampeones en las de 2016, 2017 y 2019. EFE