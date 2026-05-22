Ascienden a más de 3.100 los muertos por ataques de Israel en Líbano pese al alto el fuego en vigor

El Gobierno de Líbano ha elevado este viernes a más de 3.100 los muertos y 9.400 los heridos a causa de ataques perpetrados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, unas cifras que no han parado de aumentar pese al alto el fuego alcanzado a mediados de abril y extendido hasta en dos ocasiones.

El Ministerio de Sanidad libanés ha precisado que 3.111 personas han muerto y 9.432 han resultado heridas como consecuencia de estos bombardeos israelíes en un nuevo balance difundido por la agencia de noticias estatal NNA.

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Estos datos incluyen la muerte de 123 profesionales sanitarios, siete más que los 116 registrados en el balance emitido por las autoridades libanesas en la víspera.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo con el lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por este último país y Estados Unidos contra Irán, a lo que las FDI han respondido con una ofensiva y la invasión terrestre de parte del sur de Líbano.

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Previamente, las partes habían alcanzado un alto el fuego, concretamente en noviembre de 2024, y tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos, argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.