Pedro Martínez, tras la eliminación: "Nos hubiera gustado jugar un mejor partido"

Atenas, 22 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, declaró, tras la eliminación en la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Real Madrid, que les "hubiera gustado jugar un mejor partido", aunque ha reconocido que su equipo "ha luchado se ha esforzado", pero no "ha sido capaz" de sacar el encuentro adelante.

"Ahora mismo las sensaciones no son buenas porque nos hubiera gustado jugar un mejor partido, el equipo ha luchado se ha esforzado pero no hemos sido capaces. Ellos juegan muy bien", lamentó el técnico 'taronja' al término del encuentro en los micrófonos de Movistar.

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"Han hecho de la necesidad virtud, del hecho de ir con bajas interiores que parecía que nos iba a beneficiar mucho, ellos han sido muy inteligentes, jugando muy abiertos, hemos tenido problemas para dominar el rebote defensivo con tantos jugadores abiertos, con jugadores que iban hacia el aro, que se abrían después de bloquear, eso no lo hemos podido defender bien, mérito suyo total", analizó Martínez.

"Han jugado un muy buen partido y se han merecido ganar realmente", zanjó.

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El Real Madrid se convirtió este viernes en el segundo finalista de la Euroliga tras derrotar por 90-105 al Valencia en la segunda semifinal de la Final a Cuatro que se disputa en el Telekom Center de Atenas, por lo que se verá las caras el próximo domingo con Olympiacos en la final por el título.