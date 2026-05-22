El Real Madrid somete al Valencia y será el rival del Olympiacos en la final

Atenas, 22 may (EFE).- El Real Madrid será el domingo el rival del Olympiacos en la final de la Euroliga tras derrotar, en el duelo entre equipos españoles de la segunda semifinal, al Valencia Basket, debutante en la fase decisiva del torneo y que no pudo contrarrestar el acierto exterior y el dominio en el rebote de su rival (90-105).

El equipo blanco buscará el domingo el que sería su undécimo título en la máxima competición continental mientras que el conjunto heleno persigue su cuarta corona tras las logradas en 1997, 2012 y 2013.

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Atenas, 22 may (EFE).- El Real Madrid se marchó al descanso venciendo al Valencia en la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga con un marcador de 56-62, estableciendo con esos 118 puntos combinados de ambos equipos en un nuevo récord que refleja la mayor cantidad anotada en una mitad de un partido de la Final Four en lo que va del siglo.

Los blancos se quedaron a tan solo un punto de establecer un récord de mayor cantidad de puntos anotados en una mitad de la Final Four.

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