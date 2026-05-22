El Kremlin acusa a Kiev de cometer un "crimen monstruoso" por el ataque a una residencia estudiantil

Moscú, 22 may (EFE).- El Kremlin acusó este viernes a Kiev de cometer un "crimen monstruoso" por atacar una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, donde murieron varias personas.

"Un crimen monstruoso. Los responsables de este crimen deben ser castigados. En definitiva, el régimen de Kiev debe ser castigado", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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Según información preliminar, los grupos de rescate contaron hasta el momento cuatro víctimas mortales en el ataque de drones ucranianos que impactaron contra una residencia de estudiantes en la localidad de Starobilsk, región de Lugansk.

Peskov declaró que "lo más importante ahora es retirar los escombros y brindar asistencia a quienes aún permanecen atrapados".

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Sin embargo, las autoridades locales aseguran que el equipo de emergencia trabaja cautelosamente para rescatar a posibles atrapados entre los escombros por miedo a nuevos ataques.

Además, advierten que el incendio en el edificio todavía no está controlado y corre el peligro de derrumbarse por completo.

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Esta mañana, el Ministerio de Emergencias de Rusia informó haber rescatado a tres personas y estimó en cerca de una veintena el número de sepultados.

Por su parte, el gobernador regional prorruso, Leonid Pasechnik, sostiene que en el momento del ataque se encontraban allí 86 adolescentes de entre 14 y 18 años, y que el número de heridos ascendió a 39 personas. Las autoridades federales han calificado el ataque como atentado terrorista.

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"Los terroristas atacan deliberadamente a niños con impunidad", denunció la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien no dudó en comparar el ataque con los crímenes de la Alemania nazi.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las defensas antiaéreas derribaron 217 drones ucranianos durante la madrugada, aunque la cifra no incluye aquellos interceptados en los territorios ucranianos anexionados a excepción de la península de Crimea.

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Además de intensificar los ataques con drones de largo alcance en territorio ruso, Kiev también ha comenzado a golpear en las últimas semanas la retaguardia enemiga en los territorios ucranianos ocupados, según los expertos y blogueros militares.