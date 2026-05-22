China multa a plataformas de corretaje en línea por operaciones transfronterizas ilegales

Pekín, 22 may (EFE).- El regulador bursátil chino sancionó a Tiger Brokers, Futu Securities International y Long Bridge Securities por operar ilegalmente en China continental sin las licencias requeridas, dentro de una campaña de dos años para eliminar los servicios transfronterizos no autorizados de valores, futuros y fondos.

La Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC) informó este viernes en su página web de que las tres firmas, a través de entidades dentro y fuera del país, ofrecieron servicios de promoción de operaciones bursátiles, tramitación de órdenes y otros servicios vinculados al corretaje de valores sin contar con la aprobación debida.

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Según la CSRC, Tiger Brokers, Futu Securities International y Long Bridge Securities no disponían de licencia para operar negocios de corretaje de valores en China continental, lo que constituye una actividad "ilegal".

El organismo añadió que las tres instituciones también incurrieron en venta ilegal de fondos públicos de inversión y corretaje ilegal de futuros, en vulneración de la legislación china sobre fondos de inversión, futuros y derivados.

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La CSRC indicó que prevé confiscar todos los ingresos obtenidos ilegalmente por las tres firmas y sancionarlas conforme a la ley, aunque no precisó el importe de las multas previstas.

El caso se inscribe en un plan aprobado por el Consejo de Estado (Ejecutivo chino) y difundido por ocho organismos, entre ellos la CSRC, el banco central, el regulador financiero, la Administración Estatal de Divisas, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Seguridad Pública y el regulador de internet.

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El plan fija un periodo de dos años para "rectificar" y eliminar la actividad ilegal transfronteriza de instituciones extranjeras que presten servicios de valores, futuros o fondos a inversores de China continental.

La CSRC recordó que en diciembre de 2022 ya había iniciado actuaciones contra la actividad transfronteriza ilegal de entidades extranjeras, con la prohibición de captar inversores en China continental y abrir nuevas cuentas para ellos.

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La ofensiva apunta así a plataformas que durante años facilitaron a inversores chinos el acceso a mercados exteriores, especialmente Hong Kong y Estados Unidos, en un contexto de control de Pekín sobre los flujos financieros transfronterizos. EFE