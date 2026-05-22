China convoca una reunión ministerial del Consejo de Seguridad ONU para el próximo martes

Pekín, 22 may (EFE).- El Gobierno chino convocará el próximo martes una reunión ministerial de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU centrada en la "defensa de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas".

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró este viernes en una rueda de prensa que la cita, impulsada por China, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad este mes, se celebrará en Nueva York y será presidida por el canciller, Wang Yi.

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Guo aseveró que el encuentro se produce en un momento en que el mundo atraviesa una aceleración de "cambios no vistos en un siglo", con conflictos, guerras y turbulencias que plantean desafíos "sin precedentes" al sistema internacional centrado en la ONU.

"La reunión se centrará en la relevancia de nuestra era de la Carta de la ONU, en observar y aplicar sus propósitos y principios y en cuestiones de preocupación general para la comunidad internacional, como la autoridad y la eficacia de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad", agregó el portavoz.

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Señaló, además, que el encuentro estará abierto a todos los Estados miembros y que varios ministros de Exteriores y representantes de alto nivel ya han confirmado su asistencia.

Guo avanzó asimismo que el secretario general de la ONU, António Guterres, ofrecerá una exposición durante la sesión y expresó la expectativa de Pekín de que la cita sirva para que las partes "revisiten" los objetivos establecidos por la Carta, reafirmen su compromiso con el multilateralismo y aporten "mayor unidad y responsabilidad" para revitalizar el papel de Naciones Unidas.

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Desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Pekín ha pedido reiteradamente "respetar la Carta de Naciones Unidas", al tiempo que ha condenado los ataques contra el país persa.

El gigante asiático también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes. EFE

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