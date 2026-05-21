Pekín pide "máxima prudencia" a EE.UU. ante posible charla de Trump con el líder taiwanés

Pekín, 21 may (EFE).- China instó este jueves a Estados Unidos a no enviar "señales erróneas" a las fuerzas favorables a la "independencia" de Taiwán y a gestionar la cuestión de la isla con la "máxima prudencia", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostrase dispuesto a hablar con el líder taiwanés, William Lai.

El portavoz de Exteriores Guo Jiakun reiteró hoy en rueda de prensa que Pekín se opone a los contactos oficiales entre Washington y Taipéi, así como a la venta de armas al territorio autogobernado, una posición que calificó de "consistente, clara y firme".

PUBLICIDAD

El vocero pidió además a Estados Unidos implementar los consensos alcanzados durante la reciente reunión entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, y "honrar los compromisos y declaraciones" formulados previamente sobre la cuestión taiwanesa.

Estas palabras llegan un día después de que Trump afirmara que estaría dispuesto a hablar con Lai antes de tomar una decisión sobre una posible venta de armas a la isla y asegurara que Washington trabajará para abordar el "problema de Taiwán".

PUBLICIDAD

Desde Taipéi, el Ejecutivo isleño indicó que Lai también está "dispuesto" a mantener conversaciones con el mandatario estadounidense.

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

PUBLICIDAD

Desde hace más de siete décadas EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

En diciembre de 2016 Trump dialogó por teléfono con la entonces presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuando era presidente electo ante de su primer mandato, algo que enfureció a China. EFE

PUBLICIDAD