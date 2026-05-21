Luis García Abad: "Con Madring tenemos lo mejor de Mónaco, de Spa y de Silverstone"

Luis García Abad, director general del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputará el 13 de septiembre en Madrid, aseguró este jueves que el circuito de Madrid cuenta con "lo mejor de Mónaco, lo mejor de Spa y lo mejor de Silverstone" para mostrar a los espectadores una carrera "para los próximos diez años" y que busca ser "negocio y deporte" al mismo tiempo.

"Desde el punto de vista del piloto, Madring es un reto, desde el punto de vista de ingeniería es reto y medio, pero para el aficionado es la capacidad de ver muchas experiencias de F1 en muchos sitios porque tenemos lo mejor de Mónaco, lo mejor de Spa y lo mejor de Silverstone", confesó García Abad en la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga.

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El director general del GP de España celebró que la competición automovilística vuelva a la capital 45 años después de que lo hiciera con la victoria del canadiense Gilles Villeneuve. "La única diferencia cuando vas a organizar un Gran Premio de F1 y piensas en Madrid, es la ciudad de Madrid. Cuando presentas una oferta como la de Madrid, el valor fundamental es precisamente que se va a celebrar en la ciudad. Va a ser la única carrera que se va a celebrar en una gran capital europea", recordó.

"No somos una ciudad terriblemente enorme, es manejable, que da la sensación de tener ese aura de ser divertida, que tiene muchísima cultura, y eso lo que hace es que va atrayendo en general a todos los públicos objetivos que necesitas para que el evento se venda", subrayó.

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Por ello, desde la organización del evento buscarán que se combine "negocio y deporte". "Decía Bernie Ecclestone que la F1 es demasiado negocio para ser un deporte y demasiado deporte para ser un negocio. Con lo cual, hasta que los pilotos se bajen la visera, vamos a hacerlo un negocio. Y cuando se apaguen los semáforos, trataremos de que sea la mejor carrera que se pueda disfrutar en el mundo, ese es el objetivo", reconoció.

García Abad advirtió que el Madring "no es urbano" y lo definió como "un circuito en la ciudad". "Esa es la idea de que tenemos que trabajar para el cliente, y nuestro cliente es el que viene a vernos y puede venir a vernos", incidió.

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"Ahora mismo estamos en una situación en la que nuestro fan tiene menos de 35 años, acaba de llegar y probablemente sea mujer, y eso también afecta a que el perfil de las empresas que se van acercando a las carreras es completamente distinto. Cuando hace 25 años empecé a trabajar en F1, teníamos muchas tabaqueras, ahora viene la moda y esto es algo que refleja lo que el público quiere. Al público no le puedes exigir que compre lo que tú quieras, le tienes que ofrecer lo que el público demanda, sino no funciona", agregó.

Y los pilotos se "van a encontrar un circuito que está adaptado a la reglamentación del 50 por ciento de energía eléctrica". "Es un circuito que recorre 1.700.000 m2 de extensión, en el que hay 5 'fan-zones'. Queremos el máximo nivel de capacidad para los espectadores porque si vamos a tratar de causar una primera buena impresión, no fallemos la primera vez", comentó de un evento que cuenta con el apoyo del transporte público para movilizar a las grandes masas de espectadores.

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"MADRID TIENE QUE DAR UN SELLO DE IDENTIDAD"

"Tenemos una curva peraltada de 547 metros con un 24 por ciento de inclinación que si tratas de hacerla a tope, incluso en un Fórmula 1, vas a tener que levantar porque te vas a quedar sin dirección. Es completamente ciega en la salida", detalló de una de las joyas del circuito, 'La Monumental'.

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Y para asentarse en el calendario automovilístico, Madrid "tiene que dar el sello de identidad" para quedarse. "Eso que hace que te levantas un domingo por la mañana en Imola y veas a los aficionados caminar por las calles, o esas noches en Francorchamps cuando ya se ha acabado todo, que los aficionados están allí, o los locos fans de Suzuka en Japón. Todo eso hace que cada Gran Premio tenga su propia identidad y eso hace que no sea lo mismo ver una carrera en Miami que ver una en Hungría", admitió.

Por ello, Luis García Abad anima a todos los aficionados a "comprar la entrada". "Ya veréis, tendréis la oportunidad de disfrutar de algo que ni yo mismo en este momento soy capaz de poner la última coma", avisó.

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"Hay 32 millones de personas que ven una carrera en directo. Tenemos que enseñar lo más bonito que se nos ocurra Madrid, que se vea claramente dónde estamos, lo que somos, lo que podemos ser y que sea realmente el motivo que haga que el próximo año, si no has estado, quieras venir. Ese es el objetivo porque tenemos Gran Premio para los próximos diez años", concluyó.