El ébola alcanza un tercera provincia del este de RD del Congo controlada por rebeldes

Nairobi, 21 may (EFE).- Un caso de ébola se ha confirmado en Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se convierte en la tercera provincia de la parte oriental alcanzada por el virus, informó este jueves el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla la zona del nuevo contagio.

El caso se confirmó en una persona fallecida en el territorio de Kabare, próximo a Bukavu, capital de Kivu del Sur, señaló el portavoz de la Alianza del Río Congo/M23 (AFC/M23, coalición liderada por el grupo rebelde), Lawrence Kanyuka, en un comunicado publicado en la red social X.

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"Los resultados de los análisis realizados el 20 de mayo de 2026 confirman un nuevo caso positivo a partir de una muestra procedente de Bukavu, recogida en la zona rural de salud de Miti-Murhesa, territorio de Kabare, en una persona procedente de Kisangani, provincia de Tshopo", en el este del país, señaló Kanyuka.

"La persona afectada, un compatriota de 28 años, lamentablemente falleció antes de la confirmación diagnóstica. De acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes, el entierro se llevó a cabo cumpliendo estrictamente las normas de seguridad y prevención, como se exige para todos los casos sospechosos", precisó el portavoz.

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Tshopo comparte frontera con las provincias de Ituri, epicentro de la epidemia, y Kivu del Norte, limítrofe con Kivu del Sur y donde ya se habían notificado contagios.

"La AFC/M23 insta a la población de las zonas liberadas a mantenerse alerta, evitar el pánico y seguir estrictamente las medidas preventivas recomendadas por los servicios de salud para limitar la propagación de la enfermedad", agregó Kanyuka, en referencia a las zonas dominadas por los rebeldes.

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Como parte de la "vigilancia epidemiológica en curso", subrayó, se han recogido "más de 200 muestras sospechosas" en las zonas controladas por el M23 y se han enviado al Instituto Nacional de Investigación Biomédica de Goma, capital de Kivu del Norte y también bajo dominio rebelde, para su análisis.

"Hasta la fecha, la situación se mantiene generalmente estable, con un único caso confirmado de enfermedad por el virus del Ébola en la ciudad de Goma", apuntó Kanyuka.

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La persona afectada "está recibiendo atención médica y se encuentra bajo estricta supervisión médica por parte de equipos de salud competentes", señaló, al agregar que "todas las personas que tuvieron contacto con el caso confirmado ya han sido identificadas y aisladas de acuerdo con los protocolos establecidos".

El brote, que se declaró el pasado viernes y ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El virus probablemente comenzó a circular en Ituri hace dos meses, según la OMS, y ya se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorios inmersos en un conflicto del Ejército congoleño y grupos armados.

Fuera de RDC, Uganda confirmó dos casos (importados de RDC) en Kampala, y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso reportado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

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La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

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Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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