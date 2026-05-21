Ricard Frigola, nuevo presidente de la Cámara de Comercio Brasil-Catalunya

La Cámara de Comercio Brasil-Catalunya (CCBC) ha nombrado a Ricard Frigola nuevo presidente de la entidad para el periodo 2026-2028, con posibilidad para renovar el cargo por dos años adicionales, informa este jueves en un comunicado.

Con el nombramiento, la cámara, una entidad empresarial e institucional con sede en Barcelona dedicada a promover y fortalecer las relaciones económicas, empresariales e institucionales entre ambos territorios, tiene el objetivo de reforzar las relaciones entre Brasil y Catalunya, en un momento marcado por las oportunidades del acuerdo UE-Mercosur".

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Según Frigola, este acuerdo supone un "momento clave" para fortalecer las relaciones económicas entre Brasil y Europa, en el que la cámara quiere ser un actor activo en la generación de nuevas oportunidades empresariales y estratégicas.

Frigola ha desarrollado su trayectoria en sectores clave como las infraestructuras, 'utilities', la salud o la gestión urbana, y cuenta con una especialización en la colaboración público-privada y proyectos internacionales en mercados como Latinoamérica, Europa y Oriente Medio.

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Uno de los ejes de la nueva etapa de la entidad pasará también por reforzar el posicionamiento de Barcelona como un hub de innovación y tecnología capaz de conectar las empresas de Brasil y Catalunya.