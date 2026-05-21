Hamás afirma que las acciones del "fascista" Ben Gvir "reflejan la mentalidad de un Estado enfermo"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado que las acciones del "fascista" ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, al reprender y humillar a activistas internacionales de la flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo "reflejan la mentalidad de un Estado enfermo".

"Lo que los activistas de la flotilla sufrieron bajo supervisión del fascista Ben Gvir es bárbaro y un reflejo de la mentalidad de un Estado enfermo que no pertenece a una comunidad internacional civilizada", ha dicho Basem Naim, miembro del brazo político del grupo, quien ha pedido que Israel "sea expulsado de todas las instituciones internacionales".

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"Israel está cavando su propia tumba con las manos de sus líderes", ha sostenido Naim, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'. "Es cierto lo que se dice de que (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu quería cambiar Oriente Próximo, pero puso a todo el mundo en su contra. Su defunción es inevitable", ha zanjado.

Las acciones de Ben Gvir, publicadas por él mismo a través de redes sociales, han desatado una oleada de críticas internacionales y han sido ya desaprobadas por el propio Netanyahu y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en el marco de las condenas previas a la interceptación militar de la citada flotilla.

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El ministro publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

El vídeo muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha.

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