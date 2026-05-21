Llegan a Irán veinte marineros de un buque iraní capturado por Estados Unidos

Teherán, 21 may (EFE).- Veinte marineros iraníes de un buque capturado por Estados Unidos cerca de Singapur regresaron este jueves a Irán tras pasar por Pakistán, un gesto que se produce en medio de una intensificación de los esfuerzos diplomáticos por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Los 20 marineros iraníes, que fueron trasladados a Islamabad la semana pasada tras la incautación ilegal de su barco por parte de las fuerzas estadounidenses frente a las costas de Singapur, regresaron hoy a Teherán en un vuelo de Mahan Air”, informó la agencia IRNA.

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El medio estatal indicó que la liberación de los marineros se logró tras “intensas consultas” entre el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y sus homólogos de Pakistán y Singapur.

A principios de mayo Estados Unidos entregó a Pakistán a 22 marineros del buque portacontenedores iraní incautado 'MV Touska’, que después regresaron a Irán.

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La República Islámica sopesa en estos momentos una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra y en Teherán se encuentra de visita Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, país que media entre Irán y Estados Unidos.

Se espera además que viaje a Teherán el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, para intensificar la búsqueda de una solución diplomática a la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

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Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

Trump dijo el martes que está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra. EFE

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