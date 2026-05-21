La rehabilitación neurológica intensiva, "fundamental" para la autonomía y calidad de vida en esclerosis múltiple

El equipo del Centro Europeo de Neurociencias (CEN) ha destacado que la rehabilitación neurológica intensiva puede ser "fundamental" para la autonomía y calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple, y ha precisado que esta terapia debe realizarse desde un enfoque individualizado y coordinado con el tratamiento médico.

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora el sábado 30 de mayo, CEN ha puesto en valor la importancia de una atención especializada e integral para las personas que conviven con esta enfermedad neurodegenerativa crónica, que afecta a más de 55.000 personas, con alrededor de 2.000 nuevos casos cada año en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología.

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"La esclerosis múltiple no afecta igual a dos personas", ha precisado la directora de Terapias y Cofundadora del CEN, Cristina Vázquez, quien ha detallado que, por ello, es "fundamental" que la rehabilitación y los objetivos terapéuticos se personalicen en función del paciente, del que se deben considerar no solo los síntomas físicos, sino también el impacto emocional y funcional al que se enfrenta.

En el caso de María José, de 59 años, diagnosticada en mayo de 2025, la terapia le ha permitido mejorar la movilidad, entender mejor cómo responde su cuerpo y recuperar seguridad en actividades cotidianas.

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Además de la terapia física intensiva, el centro incorpora tecnologías avanzadas de rehabilitación y neuromodulación orientadas a mejorar el bienestar general del paciente. En este contexto, iniciativas como CEN+ (Centro Europeo de Neuromodulación) permiten complementar los tratamientos mediante técnicas innovadoras enfocadas en la regulación del sistema nervioso y la mejora de síntomas asociados como el estrés, el descanso o la fatiga.

Desde CEN han llamado a aumentar la sensibilización social sobre una enfermedad que muchas veces no presenta signos visibles. "La gente asocia la esclerosis múltiple únicamente con la silla de ruedas o con una gran discapacidad física, pero muchas veces el dolor, la fatiga o la dificultad para moverse no se ven desde fuera", ha explicado María José.

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De este modo, el centro ha reivindicado una mirada más humana hacia quienes conviven con enfermedades neurológicas y ha señalado la importancia de acceder a información fiable, tratamientos personalizados y acompañamiento especializado desde las primeras fases del diagnóstico.