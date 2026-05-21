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Jonathan Andic mantiene la vicepresidencia de Mango una vez investigado por la muerte de su padre

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Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, mantiene su cargo como vicepresidente de Mango y de momento no hay movimientos en la compañía que apunten a cambios en este sentido, según han informado este jueves a Europa Press fuentes conocedoras.

Jonathan fue detenido este martes y, tras pasar a disposición judicial y declarar ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, quedó en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de euros.

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En enero de 2025, el consejo de administración de Punto Fa, sociedad que aglutina el negocio de Mango, nombró al consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz, nuevo presidente, y a Jonathan Andic, vicepresidente del consejo.

Asimismo, el consejo de la sociedad Mango MNG Holding nombró presidente a Jonathan Andic y vicepresidentas a sus hermanas Judith Andic y Sarah Andic.

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Todos estos cargos se mantienen de momento tras las novedades judiciales conocidas esta semana.

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