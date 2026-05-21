Jonathan Andic mantiene la vicepresidencia de Mango una vez investigado por la muerte de su padre

Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, mantiene su cargo como vicepresidente de Mango y de momento no hay movimientos en la compañía que apunten a cambios en este sentido, según han informado este jueves a Europa Press fuentes conocedoras.

Jonathan fue detenido este martes y, tras pasar a disposición judicial y declarar ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, quedó en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de euros.

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En enero de 2025, el consejo de administración de Punto Fa, sociedad que aglutina el negocio de Mango, nombró al consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz, nuevo presidente, y a Jonathan Andic, vicepresidente del consejo.

Asimismo, el consejo de la sociedad Mango MNG Holding nombró presidente a Jonathan Andic y vicepresidentas a sus hermanas Judith Andic y Sarah Andic.

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Todos estos cargos se mantienen de momento tras las novedades judiciales conocidas esta semana.