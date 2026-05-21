Italia pide sanciones de la UE contra Ben Gvir por el "secuestro" y "vejaciones" a los activistas de flotilla

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha reclamado este jueves que la Unión Europea discuta la adopción de sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, por el "secuestro" y las "vejaciones" a los activistas de flotilla humanitaria interceptada por Israel cuando buscaba entregar ayuda a Gaza.

En un mensaje en redes sociales, Tajani ha afirmado que ha solicitado a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ponga sobre la mesa de los ministros de Exteriores del bloque sanciones contra Ben Gvir tras la enorme polémica generada por el video en el que se le ve reprendiendo y humillando a los miembros de la última flotilla.

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El ministro italiano defiende imponer sanciones contra Ben Gvir por "los inaceptables actos cometidos contra la flotilla", tras incidir en que sus miembros fueron "secuestrados en aguas internacionales" y posteriormente fueron sometidos a "vejaciones y humillaciones" cuando estuvieron bajo custodia policial. Todo ello, para Tajani, "viola los más elementales Derechos Humanos".

La petición de Italia se suma a la de España, cuyo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que propondrá a la UE sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional por sus "inaceptables" imágenes "humillando a los miembros de la flotilla internacional".

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"Vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente", ha indicado Sánchez, tras recordar que Ben Gvir tiene prohibición el acceso a territorio nacional desde septiembre.

El video del ministro ultra en el que ondea una bandera israelí y pasea entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel, ha generado criticas tanto internacionales como dentro de Israel, después de que miembros del Gobierno se hayan desmarcado de la publicación y el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, haya desautorizado a Ben Gvir.

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La publicación muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, lo que ha provocado una oleada de críticas.