Ian Gibson: "Encontrar a Lorca sería un símbolo de reconciliación" para España

Magdalena Tsanis

Madrid, 21 may (EFE).- Cincuenta y cinco años después de publicar su primer libro sobre Federico García Lorca y a punto de cumplirse 90 años del asesinato del poeta, al comienzo de la Guerra Civil española (1936-1939), el historiador e hispanista Ian Gibson sigue abogando por resolver el misterio de su enterramiento.

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Gibson (Dublín, 1939), que se inclina por la hipótesis de que sus restos estén en Alfacar (Granada, sur de España), reconstruye y actualiza la crónica de una fallida búsqueda, prolongada durante décadas debido a "intereses, errores y bulos", en el libro 'No me encontraron. La fosa de Lorca: crónica de un olvido' (Aguilar), que sale este jueves a la venta.

"Si la derecha moderada tuviera la valentía y la decencia de buscar a nuestro mayor poeta de todos los tiempos, eso sería fantástico porque sería empezar la reconciliación, y Lorca sería un símbolo de la reconciliación, porque este país no está reconciliado", dice en una entrevista con EFE.

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García Lorca, uno de los poetas españoles más importantes del siglo XX y con una amplia proyección en Latinoamérica, era un declarado partidario de la república española y fue fusilado en agosto de 1936 en un lugar en la carretera entre Víznar y Alfacar, en la provincia andaluza de Granada, de donde era natural.

El libro se divide en dos partes: la primera es el diario que Gibson escribió durante la excavación de 2009, impulsada por el Gobierno regional de Andalucía (entonces en manos socialistas), en un área del Parque Federico García Lorca de Alfacar y que concluyó sin hallar restos humanos ni evidencias científicas de enterramientos.

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La segunda parte recopila hallazgos y teorías posteriores, incluida una de las más inquietantes: en 1986, durante la construcción del parque Federico García Lorca, los operarios hallaron unos restos humanos y los volvieron a enterrar en otro punto del recinto sin que nadie comprobara nunca su identidad.

La noticia fue publicada por el diario 'Ideal' de Granada en octubre de 2008 y se decía que los huesos fueron llevados a otro lugar -aparentemente, debajo de una fuente que se construyó entonces- para poder seguir las obras e inaugurar el parque a tiempo evitando mayores complicaciones.

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"Se supo 20 años después", subraya Gibson, "y un año antes de empezar la excavación, pero no se tuvo en cuenta". hay testimonios que mencionan que, junto a los restos, hallaron una muleta, que podría corresponder al maestro republicano Dióscoro Galindo, asesinado junto a Lorca y junto a los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

El libro también recoge la última investigación llevada a cabo por el Gobierno andaluz en 2018, a petición de los familiares de esas otras víctimas, y que descartó la existencia de restos humanos en el entorno de la fuente.

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Gibson, hispanista, biógrafo del autor de 'Poeta en Nueva York', considera que dicha investigación fue "frenada" por la alcaldesa de Alfacar.

Sobre la posición de la familia de Lorca, reacia a continuar con la búsqueda y posible exhumación de los restos del poeta granadino, Gibson contrapone que Lorca no es solo "uno más", sino "un genio, el mejor embajador español de todos los tiempos, después de Cervantes".

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Por ello propone crear una nueva comisión de expertos, nombrada por el Gobierno, para revisar toda la documentación del caso e iniciar otra búsqueda.

También pide que se desclasifique la documentación franquista inédita sobre la muerte de Lorca que pueda existir en los archivos del actual Ministerio del Interior. EFE

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