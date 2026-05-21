Djokovic elige como nuevo entrenador a su excompañero Troicki

Redación deportes, 21 may (EFE).- El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 25 Grand Slam, ha elegido a su compatriota y compañero Viktor Troicki como su nuevo entrenador.

El anuncio del tenista de Belgrado, en su cuenta de Instagram, se produce tres días antes de que comience el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, cuyo sorteo tendrá lugar este jueves en París.

"Bienvenido mi amigo, compañero y ahora entrenador...Viktor Troicki", publicó el serbio en su cuenta de Instagram.

El nuevo técnico ha jugado la Copa Davis en el equipo de Serbia y ha formado pareja en dobles con el que ahora será su púpilo.

