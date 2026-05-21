Avanzan en el Congreso proyectos que amenazan la lucha contra la deforestación en Brasil

Río de Janeiro, 20 may (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe el uso de tecnologías remotas en las operaciones de fiscalización de las autoridades ambientales, con lo que pone en riesgo la lucha contra la deforestación en el mayor país latinoamericano.

La iniciativa, defendida por parlamentarios centroderechistas vinculados al sector agropecuario, impide que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) utilice herramientas como las imágenes de satélite para combatir la deforestación ilegal y otros crímenes ambientales.

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El texto aún tiene que ser discutido y aprobado por el Senado antes de que vaya a sanción del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo Gobierno se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía hasta 2030.

El proyecto aprobado prohíbe que las autoridades ambientales impongan sanciones basados en fiscalizaciones hechas exclusivamente con imágenes de satélite para detectar la deforestación ilegal.

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Igualmente, determina que las autoridades notifiquen previamente a los acusados de tala ilegal para que puedan presentar su defensa y sus explicaciones antes de ser sancionados.

Según el Gobierno, cerca del 90 % de la fiscalización de la deforestación en la mayor selva tropical del mundo se realiza con la ayuda de satélites.

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La votación se produjo en medio de una ofensiva del poderoso grupo de legisladores vinculados al agronegocio para aprobar proyectos de su interés y que debilitan varias iniciativas de protección al medioambiente.

La aprobación se produjo pocas horas después de que el ministro de Medioambiente, João Paulo Capobianco, advirtiera en una rueda de prensa que la serie de proyectos de ley en trámite en el Congreso amenaza la capacidad de las autoridades para combatir la deforestación en la Amazonía y constituyen un "retroceso inimaginable".

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La Cámara Baja también aprobó este miércoles un proyecto que reduce en un 40 % el área de la Floresta Nacional do Jamanxim, una importante reserva ambiental en el estado amazónico de Pará, que es blanco de ataques de grupos interesados en explotar sus maderas y sus riquezas minerales.

Otra iniciativa que hoy recibió el aval de los diputados y pasó a votación en el Senado es la que debilita la protección de los campos nativos y de otras formaciones no forestales del país, que se extienden por 48 millones de hectáreas.

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La organización internacional Greenpeace advirtió en un comunicado que los proyectos aprobados este miércoles "debilitan la fiscalización ambiental, amenazan los ecosistemas brasileños y favorecen los intereses de los productores rurales en detrimento de la protección ambiental".

"Nuevamente se confirma el clima antidemocrático en el Congreso, que ha actuado de forma sistemática y autoritaria, especialmente en las pautas ambientales, para atender exclusivamente los intereses del agronegocio predador", aseguró Gabriela Nepomuceno, especialista de Greenpeace para Política Públicas en Brasil. EFE

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