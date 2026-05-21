Alberto Ibáñez (Compromís) elogia el "paso valiente" de Rufián y pide calma para que los partidos asimilen su movimiento

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha valorado el "paso valiente" que ha dado el dirigente de ERC, Gabriel Rufián, mostrándose dispuesto a encabezar una alianza de izquierdas si eso ayuda a la unidad electoral y ha reivindicado que es un "buen líder".

No obstante, ha subrayado que ahora es el momento de la tranquilidad para que las direcciones de los partidos asimilen esa propuesta, dado que a veces les cuesta entender lo que reclama los ciudadanos en la calle.

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En declaraciones a los medios en el Congreso, Ibáñez ha destacado que es positivo que gente como Rufián, IU, Comuns o Compromís estén entendiendo y leyendo bien el momento histórico que atraviesa la izquierda a pesar de los matices. Y es que ha desgranado que se requiere generosidad y poder armar un proyecto común, que agrupe a los distintos sectores del espacio pero respetando sus "diferencias".

Por ejemplo, ha postulado que en el caso de la Comunidad Valenciana tiene que haber una única papeleta de las izquierdas, que incluya a IU o ERC bajo el liderazgo de Compromís. Y por ello ve el movimiento de Rufián "un paso más" en esta dirección.

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Ibáñez ha ensalzado la figura del portavoz de ERC al conceder que conecta bien con la gente joven, que es donde la izquierdas están teniendo dificultades para penetrar.

Finalmente, ha recomendado que "ahora hay que dejar que la gente asuma lo que pasó ayer" cuando Rufián se postuló como posible candidato de unidad, dado que "muchas veces las direcciones de los partidos les "cuesta entender las reclamaciones de la calle".

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