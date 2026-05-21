Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia tras la detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre

Haciendo un hueco en su apretada agenda profesional, Ágatha Ruiz de la Prada no se ha perdido este miércoles la gala de los Premios a la Mujer y Hombre del Año de la popular web Vanitatis que se han celebrado en el emblemático Florida Retiro con nombres como Mar Flores, Sonsoles Ónega, Adriana Lima, Alaska y Mario, o Willy Bárcenas entre los galardonados.

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que es una de las diseñadoras más importantes de nuestro país, la prensa ha querido saber su opinión sobre la detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic, tras precipitarse por un barranco a más de 100 metros de altura mientras se encontraban de senderismo por la zona montañosa de Montserrat (Barcelona).

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Tras el demoledor escrito de la jueza que lleva el caso apuntando que ve indicios de premeditación en el hijo del empresario, y que el móvil del presunto homicidio podría ser su obsesión por el dinero, Ágatha ha tirado de su habitual ironía para confesar que "he estado con mi hijo Tristán y le he dicho 'no se te ocurra hacerme una cabronada de estas ¿eh?'", aunque ha evitado seguir hablando sobre este tema tan delicado.

Un año después de su polémica ruptura, la diseñadora se encontró hace unos días con su ex José Manuel Díaz Patón, como él mismo reveló ante las cámaras de Europa Press en la plaza de toros de Las Ventas. Un reencuentro que no fue tal, ya que como ha aclarado la marquesa de Castelldosrius "iba en un coche y nada, nada, nada. De lejísimos, pero en fin".

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"La relación está igual, pero me hizo ilusión verlo. No lo he visto nunca más, o sea, que bien" ha añadido, reconociendo que "yo soy bastante rencorosa pero no pasa nada".

En cuánto a cómo está su corazón, ha afirmado con una sonrisa que "bien, latiendo. En caso de que conozca a alguien, lo tengo que esconder debajo de un cesto. Pero no, la verdad que ese ha sido un año que he trabajado como una bestia. No sé si se nota, pero de verdad he trabajado mucho. Pero estoy contenta, estoy contenta, entretenida e ilusionada".

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