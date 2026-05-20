Sánchez da todo su apoyo a Zapatero y Feijóo pide su salida para que no siga "manchando" la Presidencia del Gobierno

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha apelado este miércoles a la presunción de inocencia y ha brindado "todo su apoyo" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el 'caso Plus Ultra'. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido su salida para que no siga "manchando" la Presidencia del Gobierno.

"Es un momento muy duro, muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su Gobierno roba manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto", ha prometido Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

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Sánchez y Feijóo se han lanzado acusaciones mutuas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama acordara investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra', convirtiéndose en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción. Además, ordenó registrar su despacho y la empresa de sus hijas entre otras mercantiles en Madrid.

FEIJÓO: "EL JUEZ HA IMPUTADO A SU FARO MORAL"

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Feijóo ha arrancado su intervención ante el Pleno recalcando a Sánchez que el juez ha imputado a su "faro moral" por "los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal".

A renglón seguido, ha preguntado a Sánchez, dado que "aún es presidente", cómo ejercía Zapatero la "influencia en su gobierno" y si hoy también iba a "arremeter" en sede parlamentaria contra los jueces de la Audiencia Nacional, como "mandó" hacer a sus subordinados el día anterior.

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En tercer lugar, el jefe de la oposición ha retado a Pedro Sánchez: "¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la Presidencia del Gobierno de España?".

SÁNCHEZ PIDE RESPETO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

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En su turno, el presidente del Gobierno ha expresado "toda la colaboración con la Justicia" y "todo el respeto a la presunción de inocencia". "Y todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha manifestado, cosechando un aplauso de la bancada del PP.

Es más, Sánchez ha defendido la gestión del expresidente, subrayando que sacó a España de una "guerra ilegal", "acabó con ETA" y "extendió" los derechos y libertades de los españoles. "El presidente Zapatero no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España", ha espetado a la bancada del Grupo Popular.

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Por eso, ha afirmado que no va a aceptar "lecciones" de quienes "tanto tienen que tapar" y tienen "tantas vergüenzas que ocultar". Además, ha avisado a Feijóo que al Gobierno "se llega con votos" y "no con atajos" y ha descartado un adelanto electoral: "Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España", ha exclamado.

FEIJÓO: SÁNCHEZ LLEGÓ AL PODER "PARA SAQUEARLO TODO"

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Ante los aplausos de los diputados socialistas a Sánchez, Feijóo ha señalado que esta misma situación ya la han visto antes. "Aplaudieron a Ábalos --exministro de Transportes-- y está en la cárcel. Defendieron a súper Santos Cerdán --exsecretario de Organización-- y va camino de volver a la cárcel", ha enfatizado.

Por eso, ha dicho a Sánchez que ahora solo "falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero". "No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no?", ha interpelado.

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A su entender, Sánchez no se ha quedado de piedra tras las "acusaciones gravísimas" del juez porque sin su Consejo de Ministros Zapatero "no habría podido delinquir". "Ni él, ni Ábalos, ni Santos Zerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo", ha aseverado.

El líder del PP ha afirmado que Sánchez no llegó al poder "para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia". "El que pueda robar, que robe. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez", le ha espetado, para añadir que lo han aplicado "tan a rajatabla" que "por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados".

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SÁNCHEZ A FEIJÓO: "SI QUIERE MIRAR A LA CORRUPCIÓN, MÍRESE AL ESPEJO"

En su réplica, Sánchez ha dicho a Feijóo que si quiere "mirar a la corrupción", debería "mirarse al espejo" o "recordar las fotos que tiene de su pasado". Además, ha indicado que el 12 de mayo, en plena campaña electoral, "anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto".

"¿Qué información le pasan a usted? ¿La misma persona que se la pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos pa'lantes?", ha preguntado. Fuentes del equipo de Feijóo han señalado que Feijóo se hizo eco ese día de la información publicada en 'El Confidencial' acerca de que Sánchez estaba en el punto de mira de la Justicia.

El presidente del Gobierno ha recalcado al PP que lo que va "pa'lante después de ocho años de Gobierno de coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales" mientras que "lo que va para atrás" son los acuerdos del Partido Popular "con la ultraderecha".