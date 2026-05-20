Agencias

Rusia lanza entre la mañana y la tarde del miércoles 84 drones contra Ucrania

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Kiev, 20 may (EFE).- Las fuerzas rusas lanzaron contra territorio ucraniano entre la mañana y la tarde del miércoles un total de 84 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las defensas aéreas ucranianas pudieron neutralizar 75 de los drones sobre varias regiones del este, el norte y el sur de Ucrania.

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Otros seis aparatos no tripulados no fueron interceptados.

Varios drones seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

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Rusia lanza habitualmente sus ataques de larga distancia contra Ucrania entre la noche y la madrugada, aunque en las últimas semanas ha llevado a cabo distintos ataques masivos de este tipo también durante el día. EFE

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