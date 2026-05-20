José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid: "El Papa no viene a hacer política ni a quitarle votos a nadie"

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha asegurado que el Papa León XIV no viaja a España ni para "hacer política" ni para "quitarle votos a nadie".

"El Papa no va a ir contra nadie, porque la Iglesia y el Papa no van a decir nada contra nadie. El Papa no viene ni a hacer política ni el Papa viene a llevarse votos de nadie ni a quitarle votos a nadie", ha subrayado Cobo en una entrevista concedida a Europa Press, preguntado por si espera un respaldo del Pontífice a los obispos en su postura de acogida a migrantes frente a Vox, durante su viaje a España del 6 al 12 de junio.

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En su lugar, según Cobo, el Papa va a invitar a los políticos a "alzar la mirada" y "a mirar la experiencia de la migración" desde "el bien común", la "dignidad de las personas" y "la verdad, la justicia y la caridad".

"Pero no es para enfrentarse a nadie en ningún momento. Es para alzar un poquito la mirada. El problema de la migración no es solo un problema político, es un problema de derechos humanos, es un problema de dignidad, es un problema de reconocer a las personas. Y quizá a veces lo vemos simplemente en si este entra o este no entra. Y el problema de la migración es mucho mayor", ha precisado.

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Por otro lado, Cobo considera que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no va a empañar la visita del Papa. "Pues no, porque yo creo que el alzar la mirada lleva a decir: es que ese no es el centro de nuestra vida --ha puntualizado Cobo, preguntado al respecto--. La contigencia política de cada momento, en el fondo ¿Qué es lo que le importa a la gente?".

El arzobispo de Madrid cree que "sin eliminar las lecturas políticas", el Pontífice va a hacer en su viaje a España "una lectura humana" y a "sacar lo mejor de todos" los ciudadanos.

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"Que venga al Papa, y esa es la experiencia en la preparación, nos hace decir 'qué buena gente hay', que en la vida también, igual que hay contingencia política, hay contingencia de humanidad, y hay contingencia de gente buena que en nuestros barrios, en nuestras parroquias, está todos los días trabajando para que los barrios vayan mejor y eso a lo mejor no sale en la prensa", ha subrayado.

Asimismo, cree que el Pontífice invitará a "buscar puntos" de encuentro frente a la "polarización". "La polarización arranca de un malestar que tenemos en la cultura a veces de un desenraizamiento en el que vivimos y también de una falta de esperanzas y yo creo que el Papa, como hace la Iglesia, y como estamos acostumbrados es pedir elevar un poquito la mirada y buscar puntos donde caminamos todos juntos donde podemos buscar juntos la verdad, la esperanza y yo creo que el Papa va a insistir en eso", ha insistido.

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¿RIESGO DE INSTRUMENTALIZACIÓN?

En todo caso, no descarta que los partidos políticos puedan "instrumentalizar" los mensajes de León XIV --que el lunes 8 de junio pronunciará un discurso ante el Congreso de los Diputados--.

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"Esto es un riesgo pero esto es como el riesgo social que vivimos, todo se puede instrumentalizar, es verdad, pero yo sigo creyendo --y es lo que me he ido encontrando a la hora de preparar la visita-- que la sociedad está llena de gente muy buena", ha concretado.

Sobre el encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Cobo ha asegurado que hay "un diálogo fluido" con el Gobierno y que los temas a tratar durante la reunión "los trabajará el Gobierno". "Desde luego el Papa, por lo que nos ha dado a conocer, está en diálogo continuo en todos los temas pendientes, en temas legislativos, en temas de educación, en temas, bueno, lo que le plantee el Gobierno. Ahora mismo yo creo que hay un buen nivel de relación, pero la agenda la pondrá, me imagino, el presidente del Gobierno", ha zanjado.

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