Jordania derriba un dron que provocó daños en varias viviendas en el norte del país

Amán, 20 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas jordanas derribaron este miércoles un dron "no identificado" que había ingresado en su espacio aéreo, lo que provocó daños menores en varias viviendas en la gobernación de Jerash, en el norte de Jordania, informaron fuentes oficiales.

El dron fue interceptado y "derribado" la mañana de este miércoles en la localidad de Balila, "sin registrarse víctimas humanas y las pérdidas se limitaron a daños materiales menores", indicó en un comunicado la institución castrense.

PUBLICIDAD

Medios jordanos informaron que las fuerzas de seguridad y los equipos de defensa civil "respondieron de inmediato" tras el incidente, y señalaron que los equipos especializados comenzaron a evaluar los daños y a recoger los restos dispersos alrededor de la zona afectada.

No obstante, Jordania, hasta el momento, no dio detalles de la procedencia del dron.

PUBLICIDAD

El reino hachemita, que hace frontera con Israel e Irak, y esta gobernación norteña han sido escenario del cruce de misiles y drones entre Israel e Irán en varias ocasiones previas, sobre todo durante el conflicto en Teherán, ya que la trayectoria de los misiles que vuelan entre ambos países pasa necesariamente por su espacio aéreo.

La acción se produce en un momento en que los países del golfo Pérsico -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait- han denunciado varios ataques lanzados desde Irak, donde algunas milicias proiraníes intervienen en apoyo a Irán en el marco de la guerra de Oriente Medio.

PUBLICIDAD

Ayer mismo, Emiratos afirmó que los ataques con drones contra su territorio en las últimas 48 horas, entre ellos uno contra una central nuclear, fueron lanzados desde Irak.

Mientras, el Gobierno iraquí -recién formado- insiste en sus condenas a estos ataques con drones lanzados desde su espacio aéreo, mostrando rechazo "categórico" al uso de su territorio, espacio aéreo y aguas territoriales para lanzar ataques contra países vecinos". EFE

PUBLICIDAD