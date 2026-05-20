Firefox se actualiza con una función de VPN integrada y un interruptor para desactivar las funciones de IA en móviles

Firefox ha actualizado su navegador con una nueva función de VPN integrada para navegar desde distintas regiones compatibles, además de extender los 'smartphones' el interruptor para desactivar las funciones de inteligencia artificial (IA) e introducir un nuevo botón para restablecer con un solo 'clic' la navegación privada.

La compañía ha dado a conocer una serie de novedades que llegan al navegador tanto para ordenadores como para dispositivos móviles, de la mano de la nueva versión Firefox 151, que amplían las opciones sobre cómo navegar.

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En este sentido, Firefox ha anunciado una experiencia de VPN integrada directamente en el navegador de forma gratuita para algunas regiones, que permite que los usuarios escojan navegar desde cualquiera de los países compatibles con esta función para cuestiones como ver sus noticias locales, comprar en dicha región o ver cómo se muestra el contenido en otro país.

Concretamente, la VPN integrada ofrece "toda la flexibilidad y funcionalidad que la gente espera de una VPN moderna", como ha matizado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha aclarado que esta función se acompaña de la herramienta de selección de ubicación incorporada en el navegador.

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Así, Firefox ha lanzado esta experiencia de VPN, por el momento, para los usuarios en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá, que pueden elegir navegar desde cualquiera de estos países con la selección de ubicación, controlando desde dónde aparece su conexión 'online'.

Se ha de tener en cuenta que el navegador recomendará por defecto la ubicación más cercana, pero los usuarios podrán cambiar a cualquiera de las regiones disponibles en cualquier momento. Además, la navegación "seguirá estando sujeta a las leyes locales y las restricciones de contenido de la región seleccionada". Con todo, la compañía ha adelantado que añadirán ubicaciones adicionales "en futuras actualizaciones".

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INTERRUPTOR PARA CONTROLAR LAS FUNCIONES DE IA EN IOS Y ANDROID

Otra de las novedades que ha agregado Firefox en el interruptor para desactivar las herramientas de IA en el navegador, que ya estaba disponible en la versión de escritorio y, ahora, se ha extendido a las versiones para iOS y Android.

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La compañía pretende facilitar que los usuarios escojan cómo se muestran las funciones de IA en la experiencia de navegación móvil, ofreciendo más control sobre qué funciones de IA están activas y más formas de utilizarlas en diferentes dispositivos e idiomas.

En este sentido, los controles de IA permiten activar y desactivar funciones impulsadas por esta tecnología, como las traducciones, la búsqueda por voz o agitar para resumir. Así, las preferencias se pueden actualizar en cualquier momento, facilitando conservar solo las herramientas que se deseen utilizar o deshabilitando todas las opciones de IA directamente.

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Esta incorporación sigue a la función para resumir páginas web con solo agitar el 'smartphone', que se ha extendido recientemente a dispositivos Android, tras su lanzamiento inicial en iOS.

NUEVO BOTÓN DE BORRAR SESIÓN PRIVADA

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Por otra parte, la actualización de Firefox 151 también permite probar un nuevo botón de 'Borrar sesión privada' que, situado a la derecha de la barra de direcciones, borra instantáneamente la sesión privada actual e inicia una nueva "sin necesidad de cerrar y volver a abrir el navegador".

Esta acción permite que las 'cookies', el historial de navegación, los inicios de sesión y otros datos que se recopilan en las ventanas privadas se eliminen automáticamente para comenzar una nueva búsqueda de forma sencilla.

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Por el momento, esta función para restablecer con un solo 'clic' la navegación privada está disponible solo para pruebas.

PÁGINA DE CONFIGURACIÓN REDISEÑADA EN LA VERSIÓN NIGHTLY

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Finalmente, Firefox también ha presentado una página de configuración rediseñada para la versión de desarrollo y pruebas del navegador Nightly, con la que facilitará encontrar los controles y navegar por la configuración "de forma más intuitiva".

Esto se debe a que el rediseño incluye una navegación mejorada, una organización más clara y etiquetas y descripciones actualizadas para simplificar la personalización, como ha explicado la compañía. Esta función estará habilitada de forma predeterminada para los usuarios de Nightly a partir de finales de esta semana.