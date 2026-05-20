El euro se cambia alrededor de 1,16 dólares tras los datos de inflación de la eurozona

Fráncfort (Alemania), 20 may (EFE).- El euro bajó este miércoles a 1,1585 dólares, el mínimo de los últimos seis semanas, tras la publicación de datos definitivos de inflación de la zona del euro, pero después repuntó y superó los 1,16 dólares.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1613 dólares, frente a los 1,16 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,16 dólares.

La inflación subió en abril en la zona del euro hasta el 3 % interanual (2,6 % en marzo) debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán, según datos estadísticos definitivos de Eurostat.

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Los precios de producción aumentaron en Alemania en abril hasta el 1,7 % interanual, máximo desde mayo de 2023, cuando subieron un 2,5 %.

Esta subida se produce por el encarecimiento de los precios de bienes intermedios y de la energía.

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La subida de los precios en la zona del euro puede llevar al BCE a incrementar los tipos de interés en junio.

Los gobernadores de los bancos centrales de Bélgica, Alemania, Austria y Grecia han señalado recientemente que es posible que el BCE tenga que reaccionar en junio debido a la inflación.

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El próximo gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, dijo en el Parlamento francés que es demasiado pronto para decir si el BCE subirá los tipos de interés en junio, según informa Bloomberg.

El pesimismo respecto al final de la guerra en Irán y los elevados precios del petróleo impulsan al dólar como activo refugio seguro.

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Además, el dólar se beneficia de la subida de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense.

Los mercados prestarán atención a las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) para intentar prever si subirá sus tipos de interés.

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La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1583 y 1,1621 dólares. EFE