El brent baja un 5,63 %, hasta 105 dólares, ante posible final de la guerra en Irán

Londres, 20 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio bajó este miércoles un 5,63 %, hasta superar ligeramente los 105 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres ante el optimismo de los inversores por un posible final cercano de la guerra en Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se colocó hoy en 105,02 dólares al término de la jornada en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), lo que supone un retroceso de 6,26 dólares con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando se situó en 111,28.

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El brent registró hoy un importante descenso después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese -según recogieron medios internacionales- que las negociaciones de paz con Irán estaban "en su fase final" y cerca de llegar a un acuerdo.

Esta declaración desató el optimismo entre el mercado, después de que el propio Trump cancelase una nueva serie de ataques contra Irán previstos esta semana, y de que el 'número dos' de la Casa Blanca, JD Vance, afirmase ayer que Irán quería llegar a un acuerdo y que había habido "avances" en las negociaciones para poner fin a la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero.

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Los inversores todavía temen posibles interrupciones en el suministro de crudo derivados de la guerra y el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero las señales de una apertura cercana, así como el cruce de un petrolero surcoreano a través del paso este miércoles, también ejercieron presión a la baja en el crudo.

En este sentido, el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada indicó ayer en su boletín que los inversores esperan "avances tangibles más que meras declaraciones" en lo que se refiere a las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

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"La impresión general en el mercado es que la Casa Blanca está intentando ganar tiempo con la esperanza de que Teherán presente condiciones que (el presidente estadounidense, Donald) Trump pueda interpretar finalmente como una victoria política", aseguró. EFE