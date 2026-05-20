El auditor de Plus Ultra dice que vio alguna factura de Análisis Relevante y no teme aparecer en el caso Zapatero

El auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo ha desvelado este miércoles desde el Senado que durante sus trabajos en la aerolínea sí que vio "alguna factura" de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ha afirmado que no teme aparecer en ningún auto relacionado con el caso. "No tengo nada que ocultar", ha señalado.

Así se ha pronunciado el auditor de Plus Ultra a preguntas del PP durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre su conocimiento de esta empresa vinculada al 'caso Plus Ultra'.

PUBLICIDAD

Y es que la comparecencia del auditor de Plus Ultra se ha producido un día después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por este caso, aunque Jesús Ángel Carbajo ha dicho que no conoce el auto del magistrado.

En cualquier caso, sí que ha reconocido que vio alguna factura de Análisis Relevante durante sus trabajos en Plus Ultra.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, el auditor de Plus Ultra ha reconocido que la aerolínea no tenía liquidez dos años antes de la pandemia, aunque desconoce si eso no cumplía los reglamentos europeos para luego posteriormente optar al préstamos.

Asimismo, ha dicho que él sí que conoce los accionistas de Plus Ultra, desvelando que se han ido produciendo diferentes cambios y ha mostrado sus dudas de que la presidenta de la SEPI María Belén Gualda desconociera estas modificaciones.

PUBLICIDAD

DEFIENDE LA SOLVENCIA DE PLUS ULTRA

A preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez, Carbajo ha defendido que Plus Ultra era, en su opinión, "solvente" antes del rescate, aunque atravesaba dificultades económicas derivadas de su fase de crecimiento y expansión, reflejadas en el informe dentro del párrafo de énfasis.

PUBLICIDAD

Según ha explicado, las compañías aéreas de estas características tardan entre siete y diez años en generar beneficios, por lo que la situación económica de la aerolínea era compatible con una empresa de reciente creación.

Además, ha rechazado las acusaciones de "maquillaje contable" y ha asegurado que todos los movimientos y contratos analizados durante la auditoría estaban debidamente documentados.

PUBLICIDAD

"Yo trabajo con documentos que me dan terceros", ha señalado Carbajo, que también ha defendido la legalidad de los préstamos participativos de la compañía y ha subrayado que los informes se realizaron conforme a la normativa técnica.

NO SABÍA QUE EL INFORME SE USARÍA PARA EL RESCATE

PUBLICIDAD

Durante el interrogatorio, Vox ha incidido en que el informe de auditoría de 2019 fue clave para que la SEPI aprobara posteriormente el rescate de la aerolínea, extremo del que Carbajo se ha desvinculado.

"Yo para la SEPI no he emitido ningún informe", ha sostenido el auditor, recordando que su trabajo se limitaba a auditar las cuentas anuales de la compañía y depositarlas en el Registro Mercantil.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha afirmado que desconocía que Plus Ultra fuera a utilizar ese documento para solicitar ayudas públicas y ha asegurado que no supo que la empresa pediría el rescate hasta mucho después.

INDEPENDIENTE Y SIN PRESIONES DE TERCEROS

PUBLICIDAD

Preguntado por si el organismo público pudo basarse en ese documento para autorizar las ayudas, ha respondido que desconoce qué uso posterior se dio a sus cuentas y ha reiterado que actuó únicamente como auditor independiente.

Asimismo, ha recalcado que nunca recibió presiones de la aerolínea ni de terceros para adaptar sus informes y ha reivindicado su independencia profesional.

"Si me hubieran dicho que hiciera alguna cosa, no hubiera firmado el informe de auditoría", ha afirmado Carbajo, que ha recordado que lleva 30 años ejerciendo y que no ha tenido "ni una sola incidencia".