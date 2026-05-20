Derecho a Morir Dignamente reivindica la eutanasia como "derecho personalísimo" y rechaza que allegados puedan recurrir

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) ha reivindicado la eutanasia como "un derecho personalísimo" de la persona que lo solicita, en el que "la intromisión de terceras personas constituye un nuevo obstáculo para el solicitante de ayuda médica a morir", en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo que legitima a recurrir la petición a personas vinculadas.

De esta manera se ha expresado esta organización a colación del referido reconocimiento en la víspera, por parte del Alto Tribunal, de la legitimación para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a personas "con una vinculación particularmente estrecha con el solicitante" de la muerte asistida. Este merece "total rechazo" para la misma.

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La AFDMD es contraria a "que terceras personas, independientemente de su vinculación o lazo afectivo con la persona solicitante, puedan interferir jurídicamente o de cualquier otra manera en una decisión tan importante y personalísima como es la solicitud de ayuda para morir". "Nadie, excepto la propia persona interesada, está legitimada para solicitar la eutanasia o revocar su solicitud en cualquier momento, y nadie debe poder interferir en su voluntad", ha explicado.

"Queremos mostrar nuestra profunda preocupación por las consecuencias prácticas de esta decisión en el ejercicio del derecho a la eutanasia", ha continuado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que "la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia garantiza un derecho individual, personalísimo y basado en la autonomía de la persona que se encuentra en un 'contexto eutanásico'".

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UN "OBSTÁCULO MÁS" AL EJERCICIO DE LA VOLUNTAD DE MORIR DIGNAMENTE

En este sentido, ha subrayado que "esta decisión abre las puertas a que quienes se hallen en dicha situación de sufrimiento irreversible y que no cuenten con el respeto de los familiares a su decisión, vean sus derecho vulnerados, sumando un obstáculo más al ejercicio de su voluntad de morir dignamente conforme a sus valores".

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Estas personas, de este modo, "se convertirán en víctimas por partida doble, de su familia y de la Justicia, en un contexto vital eutanásico, de gran sufrimiento constante e intolerable, incluso aunque la persona solicitante cuente con el visto bueno de las distintas instancias por las que debe pasar: médico responsable, médico consultor y Comisión de Garantía y Evaluación", ha proseguido.

Por último, la AFDMD ha manifestado que se va a mantener "a la espera de conocer el texto completo de la sentencia" para "realizar una valoración más completa de su contenido y de las consecuencias que puedan derivarse en el libre ejercicio de este derecho".

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