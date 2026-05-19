Agencias

Arrancan en Rusia unos ejercicios militares de las fuerzas nucleares

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Moscú, 19 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Rusia comenzaron hoy ejercicios de las fuerzas nucleares rusas en "condiciones de amenaza de agresión", en las que participarán más de 65.000 efectivos y más de 200 lanzaderas de misiles nucleares, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Del 19 al 21 de mayo de 2026 las Fuerzas Armadas de Rusia llevan a cabo ejercicios para los preparativos y el uso de las fuerzas nucleares en condiciones de amenaza de agresión", señaló el mando castrense, citado por la agencia rusa Interfax. EFE

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