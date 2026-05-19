Arrancan en Rusia ejercicios militares de las fuerzas nucleares

Moscú, 19 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Rusia comenzaron hoy ejercicios de las fuerzas nucleares rusas en "condiciones de amenaza de agresión", en las que participarán más de 65.000 efectivos y más de 200 lanzaderas de misiles nucleares, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Del 19 al 21 de mayo de 2026 las Fuerzas Armadas de Rusia llevan a cabo ejercicios para los preparativos y el uso de las fuerzas nucleares en condiciones de amenaza de agresión", señaló el mando castrense, citado por la agencia rusa Interfax.

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Defensa señaló que en los ejercicios participan las Tropas de Misiles Estratégicos, las Flotas del Norte y el Pacífico, la comandancia de la aviación estratégica y fuerzas de los distritos militares de Leningrado y Central.

"Durante las maniobras, las tropas practicarán los preparativos de las fuerzas nucleares para el cumplimiento de las misiones y el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero en polígonos en territorio ruso", reza el comunicado.

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El ministerio indicó que los objetivos de los ejercicios son mejorar las habilidades del personal de mando, perfeccionar el mando y control de las tropas subordinadas durante los preparativos para la disuasión de un enemigo potencial.

La víspera, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en su guerra contra Ucrania, informó del inicio de sus Fuerzas de Misiles y la Aviación que incluyen entrenamientos en el uso de armas nucleares.

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En las maniobras participan unidades de las Fuerzas de Misiles y de Aviación, señaló la dependencia castrense, al puntualizar que estos ejercicios, "se prevé practicar el lanzamiento de proyectiles nucleares y su preparación para el uso" en estrecha cooperación con militares rusos.

"El principal objetivo será poner a prueba la capacidad para realizar misiones de combate desde zonas no preparadas en cualquier punto de Bielorrusia. Se hará especial hincapié en tácticas de sigilo, marchas forzadas a larga distancia y cálculos para el uso de fuerzas y equipos", sostuvo el mando militar.

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Según Defensa, estas maniobras "no está dirigidas contra terceros países y no representan una amenaza para la seguridad en la región".

Bielorrusia firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual el presidente ruso, Vladímir Putin, adelantó la posibilidad de desplegar misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de 2025.

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Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia "con todas las fuerzas a su disposición", incluido las armas nucleares tácticas que Moscú desplegó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

Anteriormente, Rusia desplegó a mediados de 2024 armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia como medida de disuasión ante el avance de la OTAN.EFE

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