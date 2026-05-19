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Putin recalca antes de su viaje a China que los lazos entre Moscú y Pekín "no está dirigida contra nadie"

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este martes que la "alianza estratégica" entre Moscú y Pekín juega "un papel estabilizador" a nivel internacional y ha argumentado que la misma "no está dirigida contra nadie", poco antes de iniciar una visita oficial de dos días al gigante asiático.

"La estrecha alianza estratégica sino-rusa desempeña un papel importante y estabilizador en el escenario mundial", ha dicho Putin, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "No estamos enfrentados a nadie, sino que trabajamos por la paz y la prosperidad universal", ha sostenido.

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Así, ha manifestado que "Moscú y Pekín trabajan en este espíritu de forma coordinada para defender el Derecho Internacional y las cláusulas de la Carta de Naciones Unidas", en lo que ha descrito como "una contribución significativa para resolver problemas importantes a nivel global y regional".

"Confío en que juntos seguiremos haciendo todo lo posible para profundizar la asociación sino-rusa y las relaciones de buena vecindad en aras del desarrollo dinámico de nuestros dos países y el bienestar de nuestros pueblos, en interés de mantener la seguridad y la estabilidad mundiales", ha zanjado.

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El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, resaltó el lunes que Moscú cuenta con "grandes expectativas" ante la visita de Putin a China, donde tiene previsto reunirse con su homólogo, Xi Jinping, en un viaje que llega tan solo días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, viajara también al gigante asiático.

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