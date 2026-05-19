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Garriga dice que el PSOE "ha colapsado" con la imputación y exige que Sánchez convoque elecciones anticipadas

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El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que el PSOE ha "colapsado", tras conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, y ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha agregado que con su propio colapso, los socialistas también "ha llevado al colapso a la nación".

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De este modo, ha respondido a la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, en la que se le acusa de haber blanqueado dinero y haber recibido comisiones ilegales en el marco del 'caso Plus Ultra', aerolínea venezolana a la que el Ejecutivo rescató con 53 millones de euros durante la pandemia del Covid-19.

Por ello, también ha pedido al líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "dé un paso al frente" y presente una moción de censura contra Sánchez.

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"No entendemos que los españoles estén asistiendo al desfalco de las instituciones públicas, al asalto de los contrapoderes del poder ejecutivo y el principal líder de la oposición no esté haciendo lo que merece el pueblo español", ha cargado contra el 'popular'.

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