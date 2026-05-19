Huawei presenta su estrategia de centro de datos de IA interactiva con la red, lo que dará forma al futuro del sector

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DONGGUAN, China, 19 de mayo de 2026

DONGGUAN, China, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de mayo de 2026, se celebró en Dongguan la Cumbre Mundial de la Industria AIDC 2026 y el lanzamiento de la estrategia y producto centro de datos de IA (AIDC, por sus siglas en inglés) de Huawei con el tema "Power the AI Era Forward" (Impulsar la era de la IA). La cumbre reunió a casi 1.000 líderes mundiales, expertos técnicos y socios principales del ecosistema de los sectores de energía, informática inteligente y empresas de telecomunicaciones. Estos asistentes compartieron ideas sobre la evolución de la arquitectura del centro de datos de IA (AIDC) de próxima generación y las innovaciones tecnológicas de vanguardia y fueron testigos del lanzamiento de la estrategia de AIDC interactiva con la red de Huawei.

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Hou Jinlong, director de la junta directiva de Huawei y presidente de Huawei Digital Power, pronunció un discurso inaugural lleno de reflexiones en el evento. Según el Sr. Hou, la próspera industria de la IA, los grandes modelos ampliamente adoptados y los numerosos agentes de IA están creando enormes demandas de energía, lo que aumentará la capacidad global de AIDC. La electricidad es esencial para la informática; la energía es la base del desarrollo a largo plazo de la IA. La informática y la electricidad se sinergizarán profundamente y se empoderarán mutuamente, construyendo progresivamente un marco integrado que reúna nuevos sistemas de energía e infraestructura de IA. Una fuente de alimentación confiable es crucial para el desarrollo sostenible y de alta calidad del AIDC. La compatibilidad con la red es vital para las operaciones a largo plazo, confiables y estables. Las arquitecturas electrónicas de alta tensión, CC y potencia son fundamentales para soportar cargas informáticas de densidad ultraalta. Además, la refrigeración líquida se ha convertido en una opción obligatoria para la informática de densidad ultraalta. Las soluciones confiables de refrigeración líquida y operación y mantenimiento inteligente de ciclo de vida completo son clave. Además, la esencia de AIDC es un sistema de producción de potencia informática, en el que la velocidad de entrega está estrechamente vinculada a beneficios comerciales y rendimientos de inversión.

Huawei Digital Power integra profundamente las tecnologías de bit, vatio, calor y batería (4T), y se centra en campos clave como los nuevos sistemas de energía y AIDC. Esta tecnología ha establecido capacidades integrales en generación de energía renovable, formación de redes, suministro de energía informática de alta densidad, refrigeración líquida y sinergia de electricidad informática. Frente a importantes oportunidades de transformación de la industria, Huawei Digital Power se compromete a ser líder en innovación de AIDC y socio estratégico de confianza a largo plazo. Al cooperar con clientes y socios a nivel mundial, la empresa tiene como objetivo promover el desarrollo de alta calidad, sostenible e innovador de la industria de AIDC para lograr vatios más ecológicos, más tokens por vatio y menores costos por token.

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Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, pronunció un discurso inaugural titulado "Building Grid-Interactive AIDC, Maximizing Tokens Per Watt" (Creación de un sistema de AIDC conectado a la red que optimice la cantidad de tokens por vatio). Según el Sr. He, el sector de la IA a nivel mundial está en auge y la demanda de tokens aumenta. Por tanto, el sector de AIDC está entrando en la era de los tokens. La informática de alta densidad y diversificada plantea grandes desafíos a la densidad de potencia, la escala y la fluctuación de carga de AIDC. Además, la creciente penetración de energía renovable intensifica las fluctuaciones de la red eléctrica, mientras que las frecuentes fluctuaciones de carga pesada de los servicios de IA agravan los desafíos de confiabilidad de AIDC.

Para abordar estos desafíos, Huawei lanzó la estrategia de AIDC interactiva con la red centrada en las innovaciones "3+1". Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar una solución AIDC confiable, energéticamente eficiente, de entrega rápida y amigable con la red que maximice tokens por vatio.· Innovación de vatios: remodelación de la fuente de alimentación de red a chips. Las cargas diversificadas determinan la diversidad de las arquitecturas de la fuente de alimentación. La alimentación de CA y CC coexistirán durante mucho tiempo. Huawei construirá una arquitectura de fuente de alimentación de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) centrada en UPS compatible con la red y el sistema de almacenamiento de energía (ESS) formador de red, que evolucionará hacia un enrutador de energía formador de red integrado basado en la tecnología de transformador de estado sólido (SST). La arquitectura aprovechará la experiencia técnica de Huawei en electrónica de potencia, formación de red, alta/baja tensión y alimentación de CA/CC para cumplir de manera flexible con los requisitos de suministro de energía de alta densidad de AIDC.

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· Innovación en calefacción: redefinición de confiabilidad en gestión térmica de ciclo de vida completo desde las patatas fritas hasta el exterior. El valor final de la refrigeración líquida no radica en la refrigeración del equipo, sino en la construcción de un sistema de gestión térmica de ciclo de vida completo. Huawei ha construido un innovador sistema de refrigeración líquida a nivel de MW alimentado por IA para una disipación de calor eficiente y confiable y avanza en una implementación a gran escala de la refrigeración líquida desde la disponibilidad hasta la confiabilidad a largo plazo.

· Innovación de bits: remodelación de las operaciones de ciclo de vida completo mediante el empoderamiento de los centros de datos con IA. Las tecnologías digitales e inteligentes se pueden aplicar en todo el ciclo de vida, desde el diseño y la entrega hasta la operación, lo que genera visibilidad y confiabilidad de enlaces completos y operación y mantenimiento de ciclo de vida completo eficiente.

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· Innovación en la construcción: redefinición del modo de construcción mediante la producción, prefabricación y modularización de la ingeniería. Todo el proceso de diseño, producción, pruebas y verificación se puede completar en la fábrica y solo se requiere la instalación in situ, lo que acorta considerablemente el tiempo de comercialización, mejora la calidad de entrega y permite una rápida replicación del producto.

Bob señaló que el límite superior de la potencia de cálculo de la IA se define en última instancia por el límite superior del suministro de energía: la energía como token. En la era de AIDC, el sistema tradicional de evaluación de la eficiencia energética centrado en el PUE ya no puede medir completamente el valor de AIDC. El sector necesita pasar de las "métricas de eficiencia energética" a las "métricas de valor". Huawei propone el Índice TokEnergy, la relación energía-token, para medir la eficiencia de conversión de extremo a extremo de la energía a la potencia de cálculo en AIDC.

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En la era de la IA, los centros de datos ya no son solo salas de servidores. Son súper fábricas que producen tokens. En el punto de inflexión del desarrollo de la industria, Huawei Digital Power continuará invirtiendo en tecnologías fundamentales y desarrollará una solución AIDC interactiva con red líder en el sector para impulsar el desarrollo de la industria de alta calidad, maximizar los tokens por vatio y potenciar la era de la IA.

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FUENTE Huawei Digital Power