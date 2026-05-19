Maldivas prepara nueva inmersión a 60 metros para recuperar cuerpos de buzos italianos

Malé (Maldivas), 19 may (EFE).- El equipo internacional de buceo especializado prevé recuperar este martes dos de los cuerpos de los cinco turistas italianos fallecidos en una cueva submarina de Maldivas, en una compleja operación de rescate a 60 metros de profundidad que se realizará por fases durante los próximos días.

"El plan es realizar hoy una inmersión y recuperar dos cuerpos. Si todo sale según lo previsto, mañana se llevará a cabo otra inmersión para recuperar los cuerpos restantes", señaló a EFE una fuente conocedora de la misión bajo condición de anonimato.

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El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimatha, un popular destino de submarinismo.

El cuerpo de Gianluca Benedetti, recuperado en la entrada de la caverna el mismo día del trágico accidente, partió el lunes por la noche hacia Milán en un vuelo de Turkish Airlines con escala en Turquía.

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Los otros cuatro cadáveres, tres mujeres y un hombre pertenecientes a un grupo de científicos e investigadores, fueron localizados ayer por un escuadrón de tres expertos finlandeses que aterrizó el domingo en el archipiélago.

La directora ejecutiva de DAN Europe, Laura Marroni, destacó en un comunicado que este avance es el resultado de una preparación técnica extraordinaria y agradeció a los especialistas su profesionalidad en un escenario tan exigente.

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"Estamos profundamente agradecidos con los especialistas que se encuentran en el lugar, quienes están operando con profesionalidad, disciplina y humanidad en entornos exigentes", declaró.

El operativo tuvo que posponerse el sábado tras la muerte del sargento maldivo Mohamed Mahdhee, un militar local que falleció mientras intentaba localizar a los extranjeros en la cueva Dhevana Kandu. Esta gruta presenta una visibilidad muy baja y espacios estrechos que suponen un riesgo extremo.

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Maldivas ha registrado ya tres accidentes con víctimas turistas en el último mes. Este mismo lunes, un ciudadano español de 53 años murió ahogado mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, al sur del archipiélago.

Previamente, el pasado 11 de abril, otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba. EFE

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