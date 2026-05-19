Ganna hace historia en la crono, Eulalio aguanta la maglia rosa

Redacción deportes, 19 may (EFE).- El italiano Filippo Ganna (Netcompany Ineos) hizo honor a su apodo de "Gigante de Verbania" al imponerse con enorme autoridad en la 10a etapa del Giro de Italia disputada en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 42 km entre Viareggio y Massa, en la que aguantó la maglia rosa por 27 segundos ante el acoso de Jonas Vingegaard.

Enorme Ganna, muy superior al resto, capaz de arrasar en el esfuerzo individual con registros históricos. El doble campeón mundial y plusmarquista de la hora arrasó con un tiempo de 45,53 minutos, a una media impresionante, 54,9 km/hora, el mejor registro de la historia en las grandes y en cronos superiores a los 40 km.

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La octava victoria en el Giro para Ganna (Verbania, 29 años) , la sexta en crono, la firmó con una ventaja de 1.54 sobre su compañero neerlandés Thymen Arensman, a 1.54, y de 1.59 respecto al francés Remi Cavagna (Groupama).

Una paliza considerable de la que no se libraron los favoritos. Jonas Vingegaard se fue al puesto 13 a 3 minutos, y la maglia rosa Afonso Eulalio a 4.57. El mejor español fue David De la Cruz (Pinarello), duodécimo a 2.52 del ganador, con Markel Beloki decimoséptimo a 3.11.

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En la lucha por la general, mal día para Vingegaard en la etapa, pero rentable a la hora de recortar a Eulalio, que se batió con bravura para seguir disfrutando del sueño rosa. El ciclista nórdico se coloca a 27 segundos del luso, mientras que Arensman es tercero a 1.57 y Felix Gall a 2.24. El primer español es Markel Beloki, décimo a 4.16.

Era una crono pensada a la medida del "Gigante de Verbania", doble campeón del Mundo de la modalidad, quien jugando en casa y a tres días de llegar a su localidad natal salió extramotivado. El fenómeno italiano, con su maillot tricolor, no podía fallar en un circuito llano, de solo 12 curvas, pegado al mar, con interminables rectas, la crono más larga desde 2015. Era su día y Ganna hizo los deberes.

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El listón a batir quedó establecido por el campeón transalpino en 45.53 minutos, a una media de 54,9 km/hora. Marca estratosférica que superaba en 1.59 minutos a especialistas como el francés Remy Cavagna. Pura dinamita la de "Pippo", quien pronto se aposentó en la silla caliente en espera de acontecimientos después de marcar los mejores registros en todos los pasos intermedios (km 16, 28 y 38).

Los cimientos para un triunfo monumental los puso Ganna con hormigón armado, pero quedaba la duda de la resistencia que pudieran presentar los favoritos de la general, especialmente Jonas Vingegaard, el único que podía tratar de tú al italiano del Ineos en la etapa cronometrada de la costa de Liguria.

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El danés salió lanzado ataviado con el debatido maillot azul oficial de la carrera como líder de la montaña. La prenda no es la habitual, la de su marca oficial, pero es la que debe usar por reglamento de carrera. El jersey no le impidió al danés encontrar rápidamente la posición aerodinámica, con el propósito de meter tiempo a sus rivales.

Llegó Thymen Arensman, a 1.54 de Ganna, lejos del italiano plusmarquista mundial de la hora (56,792 km/hora). Antes cruzó por la meta de Massa el mejor español de la general, Markel Beloki, a 3.11, el italiano Pellizzari a 3.18, el australiano Hindlay a 3.31, Felix Gall a 4.22.

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Expectación por las prestaciones de Vingegaard en su confrontación con Eulalio por la maglia rosa. El ganador de la Vuelta 2025 no hizo su mejor crono, lejos de las que sorprendieron en sus Tours Gloriosos. Cerró la crono a 3 minutos de Ganna, lejos de todos, pero al menos, en su peor día, aprovechó que Eulalio tampoco es un experto en cronos y lo evidenció perdiendo 1.57 sobre el máximo favorito para ganar en Roma el próximo día 31.

La undécima etapa se disputa este miércoles entre Porcari y Chiavari, de 195 km. Jornada de perfil ondulado en su segunda mitad, sin grandes puertos, pero con alicientes suficientes para promover aventuras interesantes. Habrá 3 cotas puntuables, el Passo del Termine (3a, 7,4 km al 4,9), Colle de Guaitarola (2a, 9,9 km al 6,2) y la Colla dei Scioli (3a, 5,7 km al 6,3). El esprint bonificado se encuentra en alto, a 15 de meta.

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