El presidente de Filipinas alerta de las consecuencias de un conflicto en Taiwán: "Nos veríamos implicados"

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha alertado de las consecuencias que acarrearía para el país un eventual conflicto en torno a Taiwán y ha asegurado que Manila "se vería implicada" de una u otra forma dada su cercanía, por lo que "no tendría opción" a quedar al margen.

En unas declaraciones a la prensa de cara a su visita a Japón, prevista para la próxima semana, Marcos Jr. ha lamentado el aumento de la tensión en torno a la isla, especialmente durante los últimos meses, y ha recordado que hay unos 200.000 ciudadanos filipinos trabajando en territorio taiwanés.

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Esto, unido al hecho de que la isla se encuentra cerca del territorio, haría inviable a Manila quedar al margen de una posible guerra o agresión. "Si hay una confrontación, si hay un conflicto, simplemente mirando el mapa puedes saber que aunque sea el norte de Filipinas al menos se vería afectado o sentiría los efectos de esto", ha aclarado. "Nos veríamos implicados", ha recalcado, según informaciones de la agencia japonesa Jiji Press.

No obstante, ha asegurado que el país no desea verse implicado bajo ningún concepto: "En caso de que así sea, sería por cuestiones geográficas". En este sentido, ha insistido en que una participación japonesa en un conflicto de este tipo respondería realmente a una "decisión consciente".

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El mandatario filipino ha vuelto a insistir en la importancia de "buscar una solución pacífica" a la tensión existente entre China y Taiwán. "Filipinas ha apoyado, desde el inicio, la política de una sola China" por la que se rige el gigante asiático, tal y como ha explicado.

"Vamos a seguir haciendo esto, y no intervendremos en el asunto de Taiwán", ha afirmado, a pesar de las disputas marítimas que ambos países mantienen en el mar de China Meridional y que ha llevado a cruces de acusaciones y a un aumento de la tensión en la zona.

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