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Al menos dos muertos en un ataque ruso con un misil balístico en el norte de Ucrania

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Kiev, 19 may (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas este martes en un ataque ruso con un misil balístico contra el centro de la ciudad de Priluki en el norte de Ucrania, informaron las autoridades regionales.

El ataque se produjo alrededor de las 10.00 de la mañana hora local (7.00 GMT) e iba dirigido contra una empresa, según dijo el gobernador de la región de Cherníguiv, Viacheslav Chaus, en su cuenta de Telegram.

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Un centro comercial, un supermercado y equipamiento para apagar incendios resultaron dañados en el ataque.

Priluki tenía antes de la guerra una población de más de 50.000 personas. La ciudad está situada en la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania y fronteriza con Bielorrusia y Rusia.

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La empresa pública ucraniana de gas y petróleo Naftogaz había informado antes de que se conociera el ataque a Priluki de que sus instalaciones en la región de Cherníguiv habían sido atacadas, y aseguró que no hubo muertos o heridos entre su personal. EFE

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