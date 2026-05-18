UNRWA España impulsa en Madrid el ciclo solidario 'Cultura Viva X Palestina' con música, cine y exposiciones

La iniciativa solidaria 'Cultura Viva X Palestina y UNRWA', impulsada por UNRWA España, arranca este lunes en Madrid con una programación cultural que incluye exposiciones, conciertos, cine y encuentros literarios con el objetivo de promover la conciencia y la solidaridad con la población refugiada palestina.

El programa comenzará con la inauguración de la exposición 'Gaza, donde la vida resiste', que podrá visitarse gratuitamente en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hasta el próximo 14 de junio. La muestra reúne diez retratos de niños, mujeres y hombres palestinos realizados por un fotógrafo gazatí vinculado a UNRWA que se mantiene en el anonimato por motivos de seguridad, según detalla la organización.

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Las imágenes fueron tomadas en el contexto de la ofensiva israelí sobre Gaza durante los últimos dos años y medio y se acompañan de fotografías de objetos personales de las personas retratadas.

La programación continuará el 20 de mayo con un concierto solidario en la sala But de Madrid en el que participarán Ginebras, Iseo & Dodosound, Shego, Martín Urrutia, Restinga, Teo Lucadamo junto a Estrellas del Rap Nacional y la banda gazatí Sol Band.

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Asimismo, el Círculo de Bellas Artes acogerá el 21 de mayo una sesión de escucha solidaria junto al grupo Triángulo de Amor Bizarro, concebida como un espacio de reflexión y encuentro. Un día después, el Ateneo de Madrid será escenario de una velada de poesía, música y conversación con el cantautor Marwán, dirigida a socios de UNRWA España y miembros de la institución cultural.

El ciclo concluirá el 23 de mayo con la proyección en el Círculo de Bellas Artes de la película 'Todo lo que fuimos', de la directora palestino-estadounidense Cherien Dabis, reconocida en festivales como Sundance y Sevilla. La cinta recorre más de siete décadas de historia palestina a través de una familia marcada por la Nakba hasta la actualidad.

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La recaudación obtenida a través de la venta de entradas se destinará íntegramente a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA), que presta apoyo a cerca de seis millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, Jordania, Siria y Líbano mediante programas de educación, salud, servicios sociales, protección de derechos humanos y ayuda humanitaria de emergencia.