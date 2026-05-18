Egipto, A.Saudí y Catar instan a EE.UU e Irán a evitar guerra de consecuencias imprevistas

El Cairo, 18 may (EFE).- Egipto, Arabia Saudí y Catar instaron a Estados Unidos e Irán a seguir con el diálogo que es "la única vía" para evitar una confrontación con consecuencias "imprevistas" para toda la región de Oriente Medio, según comunicados oficiales.

Así se expresaron los ministros de Exteriores de los tres países en sendas llamadas telefónicas que el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty inició con sus homólogos de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y Catar, Mohamed bin Abdulrahman, en las que destacaron "la necesidad de seguir adelante con la vía diplomática" y aprovechar la tregua en vigor desde principios de abril.

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"Coincidieron en la importancia de reanudar y lograr que este proceso (diplomático) sea un éxito, ya que el diálogo y las soluciones diplomáticas son la única manera de abordar la crisis, evitando así que la región corra el riesgo de caer en confrontaciones imprevistas", dijo Exteriores de Egipto, según la nota.

El presidente estadounidense, Donald Trump, responsabilizó este domingo a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, y acusó a Teherán de retractarse de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones.

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Trump advirtió de que a Irán se le está acabando el tiempo para alcanzar un pacto y volvió a amenazar con más ataques contra el país persa.

Según Exteriores de Egipto, Abdelaty y sus homólogos de Catar y Arabia Saudí también instaron a "evitar las graves repercusiones de la continua escalada que amenaza con arrastrar a Oriente Medio a un estado de caos cuyas repercusiones afectarán a la seguridad y la estabilidad internacionales".

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En este contexto, el ministro egipcio alertó de "las graves repercusiones económicas de la continua tensión" en alusión al bloqueo por Irán del estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20 % de las exportaciones de petróleo y gas mundiales. EFE