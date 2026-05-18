Atraca en Getxo (España) el crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis

Bilbao (España), 18 may (EFE).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causado por un norovirus, atracó a primera hora de este lunes en la terminal de cruceros de Getxo, confirmaron fuentes de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en el norte de España.

Según precisaron, el barco, en el que se han detectado 30 casos activos de gastroenteritis a bordo, atracó pasadas las ocho de la mañana (06:00 GMT).

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Entre pasaje y tripulación, este crucero de la naviera británica Ambassador Cruise Line transporta a 1.750 personas. La mayoría de los pasajeros son británicos e irlandeses.

El Ambition, procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos (Francia), cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis. El fallecimiento coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas 50 personas.

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Con la actualidad marcada por el brote de hantavirus del crucero MH Hondius, sus ocupantes fueron obligados a permanecer en el buque hasta determinarse la causa de la infección.

Cuando los análisis de las autoridades francesas confirmaron que el mal del que sufrían era una gastroenteritis de origen viral, se levantó la prohibición de desembarco para los que no presentaban afecciones digestivas.

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El barco continuó desde Burdeos su ruta y el pasado sábado atracó en A Coruña, tras lo cual se dirigió hacia el puerto El Musel de Gijón, antes de llegar al de Getxo, todos ellos en el norte de España.

El norovirus es el virus más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto.

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El Gobierno español ha transmitido "un mensaje de tranquilidad" para destacar que la situación sanitaria está "monitorizada" y se están aplicando todas las medidas que garanticen la seguridad de los pasajeros, del personal portuario y la población local. EFE

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