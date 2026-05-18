Sheinbaum celebra el "momento distinto" que permite viaje del Rey a México para ver el España-Uruguay

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha felicitado del "momento distinto" que vive la relación con España como lo prueba la próxima visita que hará el Rey Felipe VI para asistir al partido del Mundial 2026 entre España y Uruguay y de que se haya avanzado en el reconocimiento de la historia y la cultura de México y que los conquistadores no llegaron para "civilizar a incivilizados".

En su rueda de prensa diaria, la mandataria mexicana ha confirmado que ha recibido la respuesta positiva del monarca este mismo lunes para asistir al encuentro entre la selección española y la uruguaya el próximo 26 de junio en Guadalajara y no ha querido aclarar por ahora si habrá encuentro entre ambos aprovechando su desplazamiento a México.

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Sheinbaum lo ha enmarcado en el "momento distinto" que atraviesa la relación bilateral tras un periodo de distanciamiento ante la falta de respuesta "individual" de Felipe VI a la carta "muy bien escrita" que le remitió el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 reclamando una disculpa por los abusos durante la Conquista.

En este sentido, ha recordado que ella misma no le invitó a su toma de posesión porque consideraba que aquello suponía "un agravio" no solo hacia López Obrador, un presidente muy querido, sino "al pueblo de México".

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Sin embargo, en los últimos meses se han producido una "respuesta" primero por parte del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, "reconociendo que hubo abusos y que había que analizar ese periodo" y luego por parte del Rey, que "también dijo que había habido abusos".

Así pues, ha proseguido, tras constatar que "es un momento completamente distinto", tomó la decisión de viajar a Barcelona para participar en abril en una reunión de líderes en apoyo a la democracia y después de ello Albares ha viajado a México y ahora lo hará el monarca.

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Este "momento distinto", ha abundado Sheinbaum, "tiene que seguir, porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México, de reconocer que los valores de las y los mexicanos vienen de ahí, de reconocer a las grandes civilizaciones y a los pueblos indígenas".

"Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso", ha insistido, celebrando que en España, "con excepción de algunos que todavía siguen reivindicando a Hernán Cortés", en aparente referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su controvertida reciente visita al país azteca, "la gran mayoría del pueblo español está reconociendo que hubo un periodo de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados".

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Con todo, una vez más ha recalcado que la relación nunca llegó a romperse. "Lo que hubo fue un momento de visión distinta y nosotros reivindicamos nuestra visión y de parte de ellos hubo un acercamiento a reconocer lo que decíamos y de nuestra parte reconocimiento de que ellos están visualizando y hablando de una manera distinta de lo que fue el periodo de la llamada Conquista española".

Así pues, ha rematado, "vamos avanzando en lo que a nosotros nos importa" que no es otra cosa, ha puntualizado, que "el reconocimiento de nuestra historia, el reconocimiento del valor de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México".

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