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La Policía de Bolivia denuncia supuestos usos de explosivos durante las protestas y bloqueos en el país

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El comandante general de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, ha advertido del supuesto uso de artefactos explosivos durante las movilizaciones y bloqueos de carreteras, enmarcados en la huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones sociales contra el presidente del país, Rodrigo Paz.

"Hay gente que está trayendo a nuestra ciudad (La Paz) artefactos explosivos, están elaborando armas caseras con la única intención de causar daño al personal de la Policía boliviana, pero también este daño se lo causa a los ciudadanos bolivianos", ha afirmado Sokol en una rueda de prensa en la cual ha indicado que una persona ha sido detenida por el traslado de explosivos presuntamente destinados a las protestas, como dinamita y mechas, fuegos artificiales o petardos.

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Remarcando que estos "artefactos" pueden "causar la muerte" no solo de "una persona" sino "de muchas", el comandante general boliviano ha avanzado que pese a que sus uniformados no quieren hacer uso de la fuerza, "de ser necesario" procederán a hacerlo "de manera progresiva, legal y bajo el principio de proporcionalidad".

"No es proporcionalidad el enfrentarnos con un gas lacrimógeno ante un artefacto explosivo que bien puede (...) generar heridas o muerte en cualquier ciudadano", ha subrayado Sokol para, seguidamente, hacer un llamamiento a la "no generación de violencia" en las protestas.

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A ese respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Hernán Paredes, ha calificado de "evidencia muy contundente" al hecho de que "mientras el Ejército y la Policía boliviana cuidan y evitan usar armas letales, personas que están en los bloqueos y marchas, de manera ilegal, están usando armas letales".

Cabe señalar que de cara a este lunes, grupos afines al expresidente Evo Morales iniciaron una marcha por el altiplano boliviano a fin de llegar a lo largo de la jornada a la sede del Gobierno y exigir la dimisión de Paz.

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