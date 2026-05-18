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Detenidas 201 personas en una operación de Interpol contra la cíberdelincuencia

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París, 18 may (EFE).- Un total de 201 personas fueron arrestadas y otros 382 sospechosos identificados durante la primera operación contra la cíberdelincuencia coordinada por Interpol en 13 países de Oriente Medio y del norte de África, en que fueron localizadas 3.867 víctimas.

La operación Ramz, que se desarrolló entre octubre de 2025 y finales de febrero de 2026, tenía como objetivo además de capturar a las personas implicadas, desmantelar las infraestructuras delictivas y prevenir futuras pérdidas, destacó Interpol este lunes en un comunicado.

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Los investigadores de los 13 países implicados (Argelia, Baréin, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Catar, Túnez y Emiratos Árabes Unidos) incautaron 53 servidores.

Durante el desarrollo de Ramz, esos países intercambiaron 8.000 informaciones y datos, que según la agencia policial internacional fueron "cruciales" para iniciar y respaldar las pesquisas.

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El director de delitos cibernéticos de Interpol, Jean Jetton, destacó que Ramz "demuestra la eficacia de la colaboración local".

Jetton añadió que su organización está comprometida a trabajar con sus países miembros y con los socios del sector privado "para desmantelar infraestructuras maliciosas, desarticular grupos criminales y llevar a los responsables ante la justicia". EFE

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