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La actividad económica de Brasil cae un 0,7 % en marzo impactada por los servicios

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Río de Janeiro, 18 may (EFE).- La actividad económica de Brasil se contrajo un 0,7 % en marzo frente a febrero, en la primera retracción luego de dos meses consecutivos de expansión, impactada por los servicios, que representan el 70 % del producto interior bruto (PIB) del país, informó este lunes el Banco Central.

La agropecuaria y la industria registraron un retroceso de 0,2 % en el mes, mientras que el sector servicios cayó un 0,8 %.

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Excluyendo el agro, el indicador mostró un descenso aún mayor, de 0,9 % en el mes, según los datos divulgados por el emisor.

En la comparación trimestral, el índice de actividad económica del Banco Central, considerado un dato preliminar del PIB, registró una expansión de 1,3 % frente al terminado en diciembre de 2025.

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Y en el acumulado de los últimos doce meses avanzó un 1,8 %, con la agropecuaria como principal motor del crecimiento.

La economía brasileña continúa ralentizándose tras crecer un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025.

Para este año el Gobierno prevé una expansión del PIB similar a la del anterior, mientras que los expertos del mercado calculan un avance en torno de un 1,85 % para la mayor economía latinoamericana. EFE

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