Georgia anuncia creación de entidad que combatirá "manifestaciones de odio y enemistad"

Tiflis, 18 may (EFE).- El Gobierno de Georgia anunció hoy que creará una dependencia del Ministerio de Interior para combatir las "manifestaciones de odio, enemistad y ofensas" públicas en el contexto de un largo pulso con la oposición que acusa a las autoridades de posturas prorrusas.

"Se ha tomado la decisión de crear en el Ministerio de Interior una dirección especial que monitoreará de modo sistemático las manifestaciones públicas de odio, el estímulo de la enemistad y las ofensas", declaró en rueda de prensa el viceprimer ministro georgiano, Mamuka Mdinaradze.

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Señaló que el funcionamiento de esta entidad será semejante al de las análogas existentes Reino Unido, Francia, Alemania y otros países.

"Es de importancia crucial que la dirección del Ministerio de Interior lleve a cabo este monitoreo de modo proactivo y, en caso de necesidad, entregue los correspondientes materiales a las instancias legales sin esperar solicitudes de los ciudadanos", indicó.

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Destacó que el Gobierno está obligado a garantizar una atmósfera que proteja las opiniones divergentes pero a la vez no puede permitir manifestaciones de odio, que se incentive la enemistad y las ofensas".

"Es necesario que existan diversas opiniones y discusiones críticas, pero también son necesarias normas mínimas de respeto", zanjó.

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La oposición georgiana mantiene un agrio enfrentamiento con el Gobierno debido a su decisión en noviembre de 2024 de aplazar las negociaciones de ingreso en la Unión Europea hasta 2028 y acercarse al Kremlin.EFE