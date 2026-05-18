El viceministro de Exteriores yemení achaca el desplome de la ayuda a Yemen a la guerra en Irán

El viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional, Mustafá Noman, ha reafirmado este lunes la postura del Gobierno de total rechazo a la guerra de Irán, advirtiendo de las consecuencias "negativas" en la región y la drástica interrupción de ayuda humanitaria para el país como consecuencia de las graves pérdidas económicas sufridas por países emisores de ayuda hacia Yemen.

Noman ha indicado durante una entrevista con Europa Press en la sede de Casa Árabe en Madrid que el impacto del conflicto en Irán para Yemen no ha sido "directo" a través del estrecho de Ormuz --donde cientos de barcos permanecen varados a la espera de cruzar--, sino que se manifiesta en el recorte de la asistencia internacional.

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"Los países que solían ayudar a Yemen ahora estan muy ocupados por las consecuencias de la guerra de Irán y esto hace que no destinen la ayuda humanitaria que destinaban antes", ha dicho, refiriéndose así a que las pérdidas han provocado la caída de los flujos de ayuda humanitaria destinados tanto a Yemen como a otras naciones.

Recientemente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido de que más de 22 millones de personas --cerca de la mitad, mujeres y niñas-- necesitarán asistencia humanitaria y protección" en 2026 en Yemen, lo que incluye también a desplazados internos, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

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Noman, que ha afirmado que "la guerra tiene consecuencias negativas sobre toda la región", ha recordado que el tráfico comercial yemení no utiliza el estrecho de Ormuz, sino el mar Rojo a través de puertos como el de Adén o Hodeida.

Ormuz, por tanto, no tiene para el país la misma importancia estratégica que tiene para los mercados de Europa o el este de Asia e incluso Yemen puede recurrir a rutas alternativas, permitiendo así que el flujo de mercancías se desvíe por vía terrestre a través de Arabia Saudí, ha explicado Noman.

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"La decisión de Irán de imponer aranceles o impuestos sobre los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz es una medida ilegal. Los pasos marítimos internacionales deberían ser transitados libremente sin ningún tipo de pago en contrapartida", ha señalado.

A finales de abril, las autoridades hutíes de Yemen, la insurgencia aliada de Irán que controla la capital, Saná, y buena parte del país, amenazaron con lanzar una campaña de ataques contra el estrecho de Bab el Mandeb, estrangulando todavía más el comercio mundial como está haciendo Teherán con su dominio en Ormuz.

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SOBRE EL RECIENTE ACUERDO DE PRISIONEROS

Por otro lado, Noman ha afirmado que el reciente acuerdo alcanzado con los rebeldes hutíes de Yemen para liberar a más de 1.600 detenidos en el marco de la guerra en el país representa un "buen paso" de cara hacia la paz duradera en el país.

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"El intercambio de prisioneros ha sido el resultado de dos años de preparación y de trabajo con la ayuda del enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg. El Gobierno siempre ha querido que se produzca este intercambio, pero eso sí, con la liberación de todos, sin excepción y sin condiciones", ha argüido.

No obstante, el avance hacia un proceso de paz más amplio requiere del cumplimiento de otros requisitos que ha catalogado de "fundamentales", como el pleno reconocimiento y acatamiento de la Constitución del país, así como la deposición total de las armas por parte de las milicias hutíes.

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"Estamos dispuestos a entablar conversaciones, pero previo cumplimiento de estas dos condiciones", ha señalado, agregando además que este último acuerdo de prisioneros, el más numeroso desde el inicio de los contactos entre las partes a raíz del conflicto desatado en 2014, "forma parte del proceso de construcción de confianza" entre las partes.

Si bien ha afirmado que "no hay nada que pueda suponer una garantía o compromiso por parte de los hutíes" --puesto que muchos de los acuerdos anteriores han sido vulnerados o no respetados-- esto supone un gesto de "buenas intenciones" entre las partes.

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Con respecto a los trabajadores de Naciones Unidas detenidos por los hutíes, Noman ha apuntado a que esta cuestión no ha sido tratada entre las partes en el último intercambio, si bien sí ha habido contactos entre la ONU y el grupo rebelde al respecto.

La excarcelación, en la que participará el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), beneficiará a 1.100 hutíes, así como a 580 miembros de las fuerzas yemeníes y sus aliados, incluidos "siete prisioneros saudíes y 20 prisioneros sudaneses".

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