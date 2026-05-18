El juicio por la muerte de Maradona continúa con la declaración de su hija menor

Buenos Aires, 18 may (EFE).- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con el testimonio de su hija menor, Jana Maradona, quien en el primer proceso judicial -anulado en 2025- apuntó contra el médico de cabecera de su padre como responsable de que el astro fuera tratado durante sus últimos días en una vivienda en lugar de en una clínica.

Después de que el primer juicio resultara anulado en mayo de 2025 por el por una conducta irregular de una de las juezas, un nuevo proceso se desarrolla desde el pasado 14 de abril en los tribunales de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, y este martes tendrá su decimosegunda audiencia.

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Además de la joven de 30 años, hija extramatrimonial del 'Diez' a la que reconoció públicamente en 2014, está previsto que declaren también los acusados Leopoldo Luque y Carlos Díaz.

"Nosotras nos desviamos hacia la internación domiciliaria porque era el médico de cabecera (Leopoldo Luque) quien recomendaba esa opción", había dicho Jana Maradona a los jueces del tribunal en el primer juicio.

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Según declaró, las autoridades de la Clínica Olivos, donde Maradona fue intervenido semanas antes de su fallecimiento, recomendaron continuar el tratamiento en una clínica de rehabilitación, pero Luque "estaba indignado" con la propuesta.

En la antesala de la audiencia de este martes, los abogados de Luque, principal acusado, anticiparon que el médico volverá a declarar, tras el incidente registrado en la jornada del pasado jueves, cuando exhibió un vídeo de la autopsia de Maradona que desató una crisis de nervios de otra de sus hijas, Gianinna Maradona.

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El vídeo había sido reproducido en otras ocasiones -incluido en esa misma audiencia-, aunque siempre con previo aviso a los familiares presentes, quienes no han visto las imágenes y que cada vez que se muestran videos o fotos sensibles, salen de la sala.

El tercer testimonio previsto para este martes es el de Carlos Díaz, psicólogo especialista en adicciones que integraba el equipo médico a cargo de los cuidados del exfutbolista.

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El psicólogo ya declaró en este juicio el pasado 30 de abril, cuando abordó los detalles de su vínculo con el paciente y el tratamiento desarrollado durante los 29 días previos a su muerte, al tiempo que destacó los esfuerzos del astro por recuperarse de sus adicciones.

"En Maradona había que abordar un cuadro comorbilidoso de la adicción. Más allá del espectro adictivo, había un trastorno bipolar y un trastorno narcisista de la personalidad por abordar", declaró Díaz, que rechazó las acusaciones en su contra por parte de algunos testigos sobre la frecuencia y la duración de sus encuentros con el paciente.

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Además de Luque y Díaz, también son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual por el fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. EFE